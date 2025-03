‘Si quien te cuida está podrido, ¿qué nos espera?’: Documental expone la impunidad existente en la desaparición de Héctor Rangel en Monclova

“Dos de esos ministerios me dijeron: de plano no tengo orden de arriba para investigar. Le dijeron que hasta ahí le parara. ¿A quién se tocaría? ¿A quién resguardan?”, dice Brenda.

“Tenemos números de patrulla, nombres de policías, hora de turno, nombres de comandantes y jamás fueron llamados a tomar declaraciones. Tampoco los altos mandos como Torres Charles y de ahí para arriba. El caso de Héctor termina por tocar fibras muy sensibles”, reitera.

A la par de hacer un llamado a la población para tener información sobre el paradero de su hermano, Brenda dice que han insistido para sostener una reunión con el Gobernador y el Fiscal General de Coahuila; sin embargo, no han tenido éxito en la respuesta.

“Lo que esperamos como familia es encontrar a Héctor, pero también llamar a la sociedad sobre lo grave que estamos viviendo. Que nos ayuden a dar difusión y que si alguien sabe dónde está Héctor, va a quedar en total anonimato, no que alguien esté detrás de las rejas. Queremos descansar y cerrar un ciclo”, expresa Brenda, quien recordó que la gente puede aportar datos al perfil de Facebook “Desaparecidos Justicia AC Querétaro”.

El documental, llamado “Anatomía del Mal, el caso Rangel”, se estrenó el día en que la madre de Brenda y Héctor cumplió cuatro años de fallecer y 10 días antes del segundo aniversario luctuoso de su padre, quienes, dice Brenda, partieron debido a complicaciones de salud generadas por la incertidumbre y pidiendo el paradero de su hijo hasta en el último aliento.

“Mi mamá murió en el 2021 y cuando estaba prácticamente agonizando, nos apretaba la mano a mí y a mis hermanos, nos pidió que no dejáramos de buscar a Héctor. Nos volteó a ver y nos dijo: ‘No dejes de buscarlo’. Hasta su último suspiro no dejó de buscar y de pedir a su hijo Héctor”, indica la hermana de Héctor.

“Mi papá me decía: Héctor no está. Necesito ver a mi hijo. Se le corrían las lágrimas y se fue con el dolor de no saber en dónde estaba su hijo. Era un hombre fuerte y enérgico, y en su último momento era como si vieras a un niño sin consuelo. Nos arrebataron a toda la familia, no solo se llevaron a Héctor; nos hundieron en la tristeza, la incertidumbre, el dolor, la agonía de no saber en dónde está un ser querido”, recuerda Brenda.

Brenda insiste en que la desaparición es un crimen que no solo termina por omitir la presencia de una persona, sino que, además, termina por descomponer física y emocionalmente a las familias, pues por su parte ha desempeñado una lucha contra el cáncer, siendo la primera mujer que tuvo un padecimiento de esto en toda su historia familiar.

“La desaparición es uno de los crímenes más crueles, letales e inhumanos que pueden existir en el mundo entero y las autoridades están coludidas; te sientas con el propio diablo; el propio demonio”, expresa Brenda.