Fiesta en Monclova termina en intento de abuso, robo de pertenencias y denuncia

MONCLOVA, COAH.- Mónica Hernández, joven originaria de esta ciudad, denunció públicamente a un hombre identificado como José N. acusándolo de intentar abusar de ella durante una fiesta familiar. Además, lo señaló por robarle su teléfono celular y otras pertenencias, con las cuales luego intentó extorsionarla.

En su perfil de Facebook, Mónica narró los hechos ocurridos la noche del pasado 21 de diciembre. Según su relato, José N. llegó sin invitación al evento, que se llevaba a cabo en compañía de su madre y demás familiares.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Fiscal de Coahuila reestructuración para fortalecer la justicia estatal

Aunque nadie lo reconoció, el hombre permaneció en el lugar e intentó interactuar con los asistentes. Durante la fiesta, el sujeto se mostró insistente con Mónica, ofreciéndose a llevarla a descansar, propuestas que ella rechazó repetidamente.

“Los presentes se percataron de la situación y le respondieron que no la llevaría a ningún lado”, indicó Mónica. No obstante, horas más tarde, la joven decidió ir a descansar en la camioneta de su familia, estacionada cerca del lugar del festejo. Al no cerrar con seguro el vehículo, asegura la mujer que José Jesús aprovechó la situación para intentar atacarla.

En palabras de la joven, “Estaba dormida cuando este tipo enfermo se acercó. Intentó hacer cosas indebidas; mi primo salió y lo vio iluminándome con su celular y desabrochándose el pantalón. Mi primo lo enfrentó, pero el hombre escapó. Gracias a Dios, no logró lo que quería, pero la intención la tenía”.

La situación empeoró cuando Mónica descubrió que también le habían robado su teléfono celular, otro dispositivo y herramientas que estaban en la camioneta.

TE PUEDE INTERESAR: Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: síntomas y consejos de apoyo a un ser querido

Asegura que días después el delincuente accedió a su teléfono y comenzó a comunicarse con ella, asegurándole ser un supuesto “policía de inteligencia” de México y Estados Unidos. También utilizó un nombre falso: “Gerardo Benavides Ancira”.

“Me pidió 10 mil, luego 20 mil pesos para regresarme mis cosas”, señaló Mónica, quien logró identificar al hombre como José Jesús Barrios Bravo gracias a herramientas de verificación de cuentas de Google. Según declaró, el acusado reside en la colonia Carranza.

Con el propósito de advertir a la comunidad, Mónica cerró su denuncia pública con un mensaje directo: “Tengan cuidado con este pervertido y ratero”. También responsabilizó al señalado de cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad.

Las autoridades locales no han emitido información oficial al respecto hasta el momento.