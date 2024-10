Hasta 40 vehículos arrastran grúas municipales por semana, revela Alcalde de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Durante los operativos antialcohol y de revisión de documentos que se realizan en Monclova para prevenir accidentes por el consumo desmedido de bebidas embriagantes, se decomisan hasta 40 vehículos semanales, informó el alcalde Mario Dávila.

Son al menos 20 autos o vehículos grandes, mientras que se logra decomisar y trasladar al corralón municipal a cerca de 40 motocicletas.

El edil expuso que desde hace seis meses se están apoyando con los traslados de vehículos con las grúas municipales, en tanto los costos de remolque ya no son excesivos, como en anteriores años.

Cada infractor que es sorprendido con un grado alto de alcohol o sin sus documentos paga de dos mil a tres mil pesos para poder recuperar su vehículo, aunado a ello se le otorgan otros descuentos en la presidencia municipal.

“Estamos trabajando muy bien, tenemos dos grúas que tienen mucha actividad con un costo muchísimo menor, cuatro o cinco veces menos a como se hacía con las concesiones privadas”, señaló.

El jefe de la comuna refirió que el objetivo no es recaudar recursos, sin embargo se captan entre 60 a 80 mil pesos por semana.

“Hay muy buenos comentarios, he recibido muchas felicitaciones, hasta el momento no he recibido ninguna queja de lo que es el servicio de grúas y ya tenemos seis o siete meses operando”, concluyó.