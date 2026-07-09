Impulsan Gobierno de Coahuila y Municipio de Torreón agenda de obra pública para el desarrollo regional

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    Impulsan Gobierno de Coahuila y Municipio de Torreón agenda de obra pública para el desarrollo regional
    Miguel Ángel Riquelme sostuvo una reunión de trabajo con autoridades estatales para revisar obras estratégicas. SANDRA GÓMEZ

Miguel Ángel Riquelme y autoridades estatales revisaron proyectos de infraestructura, movilidad y desarrollo urbano para fortalecer el crecimiento de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura y el crecimiento urbano de la ciudad, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con Miguel Algara Acosta, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, para supervisar el avance de los proyectos estratégicos en marcha.

El presidente municipal enfatizó que la sinergia con el Gobierno Estatal es clave para concretar obras de alto impacto que atiendan las demandas sociales y eleven la competitividad de Torreón en el contexto nacional.

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“La coordinación interinstitucional es la ruta para consolidar la infraestructura que nuestra ciudad requiere. Cada proyecto que aterrizamos en conjunto se traduce en mejores servicios y una calidad de vida superior para todas las familias torreonenses”, señaló el munícipe durante el encuentro.

En la mesa de trabajo, ambas autoridades revisaron el estatus de las acciones contempladas en la agenda de obra pública, priorizando esquemas de movilidad eficiente, mejoramiento urbano y un ordenamiento territorial que favorezca el desarrollo económico del municipio.

Por su parte, el secretario Miguel Algara Acosta reafirmó el compromiso del Estado para mantener una comunicación fluida y un trabajo operativo constante con el Ayuntamiento, asegurando que se dará puntual seguimiento a los proyectos prioritarios que detonan el progreso de Torreón y la región lagunera.

Este encuentro se suma a los esfuerzos institucionales que el Gobierno Municipal mantiene con las diversas dependencias de la administración estatal, consolidando una estrategia de planeación y ejecución conjunta para transformar la infraestructura pública y mejorar las condiciones de bienestar para los habitantes de la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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