Impulsan Gobierno de Coahuila y Municipio de Torreón agenda de obra pública para el desarrollo regional

El presidente municipal enfatizó que la sinergia con el Gobierno Estatal es clave para concretar obras de alto impacto que atiendan las demandas sociales y eleven la competitividad de Torreón en el contexto nacional.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura y el crecimiento urbano de la ciudad, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con Miguel Algara Acosta, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, para supervisar el avance de los proyectos estratégicos en marcha.

“La coordinación interinstitucional es la ruta para consolidar la infraestructura que nuestra ciudad requiere. Cada proyecto que aterrizamos en conjunto se traduce en mejores servicios y una calidad de vida superior para todas las familias torreonenses”, señaló el munícipe durante el encuentro.

En la mesa de trabajo, ambas autoridades revisaron el estatus de las acciones contempladas en la agenda de obra pública, priorizando esquemas de movilidad eficiente, mejoramiento urbano y un ordenamiento territorial que favorezca el desarrollo económico del municipio.

Por su parte, el secretario Miguel Algara Acosta reafirmó el compromiso del Estado para mantener una comunicación fluida y un trabajo operativo constante con el Ayuntamiento, asegurando que se dará puntual seguimiento a los proyectos prioritarios que detonan el progreso de Torreón y la región lagunera.

Este encuentro se suma a los esfuerzos institucionales que el Gobierno Municipal mantiene con las diversas dependencias de la administración estatal, consolidando una estrategia de planeación y ejecución conjunta para transformar la infraestructura pública y mejorar las condiciones de bienestar para los habitantes de la ciudad.