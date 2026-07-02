Monclova: calor incrementa enfermedades gastrointestinales; llaman a reforzar la hidratación

Explicó que el calor favorece este tipo de padecimientos y que la principal complicación es la deshidratación, por lo que exhortó a la población a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol.

MONCLOVA, COAH.- Las altas temperaturas que se han registrado en Monclova han provocado un aumento en las enfermedades infecciosas gastrointestinales, principalmente entre niños y adultos mayores, quienes son los grupos más vulnerables durante esta temporada, informó el regidor e integrante de la Comisión de Salud, Max Elguézabal.

Señaló que los casos que más se están presentando corresponden a infecciones de las vías gastrointestinales, que afectan especialmente a lactantes, menores de edad y personas de la tercera edad, por lo que recomendó consumir abundantes líquidos y, de ser necesario, utilizar Vida Suero Oral o soluciones con electrolitos para prevenir complicaciones.

El edil también pidió a la población extremar las medidas de higiene, consumir agua potable o purificada y evitar ingerir alimentos en mal estado, ya que durante la temporada de calor aumenta el riesgo de enfermedades intestinales.

En otro tema, comentó que las lluvias recientes propiciaron una mayor presencia de mosquitos, por lo que el Municipio mantiene brigadas de fumigación en coordinación con la Secretaría de Salud en zonas de mayor riesgo. Indicó que los trabajos ya se realizaron en la colonia Chinameca y parte del sector oriente, y continuarán en otros sectores de la ciudad.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener limpios sus patios y eliminar recipientes que acumulen agua, además de aprovechar los servicios gratuitos de desparasitación para mascotas que ofrece el Centro de Atención Animal.

Finalmente, destacó que las acciones preventivas han permitido reducir en aproximadamente un 40 % los casos de dengue en comparación con el mismo periodo del año pasado, aunque insistió en que la participación de la población sigue siendo clave para evitar la propagación del mosquito transmisor.