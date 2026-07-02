Monclova: calor incrementa enfermedades gastrointestinales; llaman a reforzar la hidratación

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Monclova: calor incrementa enfermedades gastrointestinales; llaman a reforzar la hidratación
    Autoridades municipales reforzaron el llamado a prevenir enfermedades gastrointestinales y combatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. LIDIET MEXICANO

Las altas temperaturas han incrementado los casos de enfermedades gastrointestinales en Monclova, principalmente entre niños y adultos mayores

MONCLOVA, COAH.- Las altas temperaturas que se han registrado en Monclova han provocado un aumento en las enfermedades infecciosas gastrointestinales, principalmente entre niños y adultos mayores, quienes son los grupos más vulnerables durante esta temporada, informó el regidor e integrante de la Comisión de Salud, Max Elguézabal.

Explicó que el calor favorece este tipo de padecimientos y que la principal complicación es la deshidratación, por lo que exhortó a la población a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/vinculan-a-proceso-a-acusado-por-privacion-ilegal-de-la-libertad-en-piedras-negras-GP21844929

Señaló que los casos que más se están presentando corresponden a infecciones de las vías gastrointestinales, que afectan especialmente a lactantes, menores de edad y personas de la tercera edad, por lo que recomendó consumir abundantes líquidos y, de ser necesario, utilizar Vida Suero Oral o soluciones con electrolitos para prevenir complicaciones.

$!Max Elguézabal exhortó a la población a mantenerse hidratada y reforzar las medidas de higiene para prevenir enfermedades durante la temporada de calor.
Max Elguézabal exhortó a la población a mantenerse hidratada y reforzar las medidas de higiene para prevenir enfermedades durante la temporada de calor. LIDIET MEXICANO

El edil también pidió a la población extremar las medidas de higiene, consumir agua potable o purificada y evitar ingerir alimentos en mal estado, ya que durante la temporada de calor aumenta el riesgo de enfermedades intestinales.

En otro tema, comentó que las lluvias recientes propiciaron una mayor presencia de mosquitos, por lo que el Municipio mantiene brigadas de fumigación en coordinación con la Secretaría de Salud en zonas de mayor riesgo. Indicó que los trabajos ya se realizaron en la colonia Chinameca y parte del sector oriente, y continuarán en otros sectores de la ciudad.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener limpios sus patios y eliminar recipientes que acumulen agua, además de aprovechar los servicios gratuitos de desparasitación para mascotas que ofrece el Centro de Atención Animal.

Finalmente, destacó que las acciones preventivas han permitido reducir en aproximadamente un 40 % los casos de dengue en comparación con el mismo periodo del año pasado, aunque insistió en que la participación de la población sigue siendo clave para evitar la propagación del mosquito transmisor.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las dominadas de Trump

Las dominadas de Trump
true

Cómo NO evitar una tragedia. Manual de la 4T
true

POLITICÓN: Nuevo escenario del T-MEC pone a prueba al gobierno de Coahuila

El fiscal Federico Fernández Montañez informó que las denuncias ciudadanas recabadas durante los recorridos ya derivaron en cateos y operativos en distintos sectores de Saltillo.

Denuncias ciudadanas en recorridos ya derivaron en cateos y atención de puntos de riesgo: Fiscalía de Coahuila
El alcalde Javier Díaz recordó que este año se invierten mil 100 millones de pesos para fortalecer el equipamiento, la tecnología y la infraestructura de seguridad en Saltillo.

Refuerzan vigilancia en el oriente de Saltillo con operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno
Un video creado con Inteligencia Artificial muestra a Gilberto Mora llamando a su mamá para pedir permiso de jugar contra Inglaterra, mientras Guillermo Ochoa, a quien llama “Don Memo”, lo acompaña.

‘Don Memo y Morita’... mira el tierno video animado de Gilberto Mora pidiendo permiso a su mamá para jugar contra Inglaterra
Desde el 25 de mayo no se reporta un nuevo caso de hantavirus, que se desató en el crucero MV Hondius.

Declara OMS fin del brote de hantavirus
Rusia lanza regularmente ataques combinados con misiles y drones contra la capital ucraniana, y desde hace días circulaban rumores de un nuevo ataque masivo.

Al menos 21 muertos tras el masivo ataque con drones y misiles lanzado por Rusia contra Kiev