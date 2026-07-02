Vinculan a proceso a acusado por privación ilegal de la libertad en Piedras Negras

La resolución judicial se dio tras la audiencia inicial, en la que fueron presentados los datos de prueba recabados durante la investigación. Con base en esos elementos, el juzgador determinó que el imputado permanezca recluido en el Centro de Reinserción Social para Varones mientras continúa el proceso penal en su contra.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un juez vinculó a proceso a Miguel Eduardo “N”, señalado por el delito de privación ilegal de la libertad en Piedras Negras , por lo que permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en dos meses.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la semana pasada en un domicilio ubicado sobre la calle Pomelo, en la colonia Acoros, donde presuntamente Miguel Eduardo “N” y otro hombre identificado como Víctor Manuel “N” mantuvieron privada de la libertad a Alexis “N”.

La denuncia presentada por la víctima permitió el inicio de las indagatorias, las cuales derivaron en la ejecución de una orden de aprehensión contra Miguel Eduardo “N”. Tras su captura, fue presentado ante la autoridad judicial, que resolvió iniciar el proceso penal en su contra.

Hasta el momento, la investigación únicamente ha permitido cumplimentar un mandamiento judicial, ya que el segundo presunto implicado continúa sin ser detenido. La carpeta permanece abierta y las diligencias continúan para localizarlo y definir su posible participación en los hechos denunciados.

Como parte del proceso, el imputado permanecerá internado en el penal de Piedras Negras mientras concluye el periodo de investigación complementaria, durante el cual el Ministerio Público podrá incorporar nuevos datos de prueba a la carpeta.

Las líneas de investigación no se limitan al delito de privación ilegal de la libertad. Dentro de las diligencias también se analiza la posible operación de una red de prostitución que presuntamente tendría actividad en distintos sectores de Piedras Negras.

Las investigaciones consideran además la posible comisión de otros delitos relacionados con estos hechos. Entre las hipótesis que forman parte de la indagatoria se encuentra la probable trata de personas, debido a que una mujer habría sido contactada mediante redes sociales para ofrecer servicios sexuales y, de acuerdo con las investigaciones, podría haber sido víctima de explotación.