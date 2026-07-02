Vinculan a proceso a acusado por privación ilegal de la libertad en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Vinculan a proceso a acusado por privación ilegal de la libertad en Piedras Negras
    Miguel Eduardo “N” permanecerá en prisión preventiva luego de que un juez lo vinculara a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad, mientras continúa la investigación complementaria fijada en un plazo de dos meses. ARCHIVO

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación y se busca a un segundo presunto involucrado en el caso

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un juez vinculó a proceso a Miguel Eduardo “N”, señalado por el delito de privación ilegal de la libertad en Piedras Negras, por lo que permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en dos meses.

La resolución judicial se dio tras la audiencia inicial, en la que fueron presentados los datos de prueba recabados durante la investigación. Con base en esos elementos, el juzgador determinó que el imputado permanezca recluido en el Centro de Reinserción Social para Varones mientras continúa el proceso penal en su contra.

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De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la semana pasada en un domicilio ubicado sobre la calle Pomelo, en la colonia Acoros, donde presuntamente Miguel Eduardo “N” y otro hombre identificado como Víctor Manuel “N” mantuvieron privada de la libertad a Alexis “N”.

La denuncia presentada por la víctima permitió el inicio de las indagatorias, las cuales derivaron en la ejecución de una orden de aprehensión contra Miguel Eduardo “N”. Tras su captura, fue presentado ante la autoridad judicial, que resolvió iniciar el proceso penal en su contra.

Hasta el momento, la investigación únicamente ha permitido cumplimentar un mandamiento judicial, ya que el segundo presunto implicado continúa sin ser detenido. La carpeta permanece abierta y las diligencias continúan para localizarlo y definir su posible participación en los hechos denunciados.

Como parte del proceso, el imputado permanecerá internado en el penal de Piedras Negras mientras concluye el periodo de investigación complementaria, durante el cual el Ministerio Público podrá incorporar nuevos datos de prueba a la carpeta.

Las líneas de investigación no se limitan al delito de privación ilegal de la libertad. Dentro de las diligencias también se analiza la posible operación de una red de prostitución que presuntamente tendría actividad en distintos sectores de Piedras Negras.

Las investigaciones consideran además la posible comisión de otros delitos relacionados con estos hechos. Entre las hipótesis que forman parte de la indagatoria se encuentra la probable trata de personas, debido a que una mujer habría sido contactada mediante redes sociales para ofrecer servicios sexuales y, de acuerdo con las investigaciones, podría haber sido víctima de explotación.

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De manera paralela, las autoridades mantienen abierta otra investigación distinta relacionada con una presunta red de prostitución en la que, presuntamente, menores de edad eran retenidos contra su voluntad en establecimientos que operaban bajo la apariencia de quintas campestres. La denuncia surgió luego de que taxistas reportaran actividades sospechosas, lo que dio origen a las indagatorias correspondientes.

Mientras avanzan las investigaciones, el proceso penal contra Miguel Eduardo “N” continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto se determina su situación jurídica definitiva y se realizan nuevas diligencias para ubicar al segundo presunto participante en el caso.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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