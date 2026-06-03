Reaparece Alonso Ancira en mall de Texas; ex obreros de AHMSA siguen sin recibir pagos

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    Reaparece Alonso Ancira en mall de Texas; ex obreros de AHMSA siguen sin recibir pagos
    Alonso Ancira fue captado en un centro comercial de San Antonio, Texas, en imágenes difundidas por un ex trabajador de AHMSA. REDES SOCIALES
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Imágenes del ex presidente de AHMSA en un centro comercial de San Antonio provocaron reacciones entre ex trabajadores de la acerera

MONCLOVA, COAH.- La reaparición pública de Alonso Ancira Elizondo en un centro comercial de San Antonio, Texas, provocó indignación entre ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), quienes a más de tres años del cierre de la siderúrgica continúan esperando el pago de finiquitos, salarios y prestaciones pendientes.

El ex presidente del Consejo de Administración de AHMSA fue captado caminando por una plaza comercial de la ciudad texana, donde actualmente reside. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales por el ex obrero Armando “Muso” Rentería, quien aseguró haberse encontrado con el empresario durante una visita al lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/autorizan-subasta-de-ahmsa-y-minosa-venta-entra-en-fase-decisiva-HB21132036

En los videos se observa a Ancira recorriendo diversos establecimientos y posteriormente en el área de comida acompañado de una mujer. La escena contrastó con la situación económica que enfrentan miles de familias de la Región Centro de Coahuila afectadas por la quiebra de la acerera.

AHMSA, que durante décadas fue uno de los principales motores económicos de Monclova y la región, fue declarada en quiebra tras una profunda crisis financiera que dejó sin empleo a miles de personas. Actualmente, alrededor de 16 mil ex obreros continúan a la espera de recibir recursos correspondientes a liquidaciones, finiquitos y otras prestaciones laborales.

La difusión de las imágenes generó numerosas reacciones en redes sociales, donde ex empleados expresaron molestia al observar al empresario realizando actividades cotidianas mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro de quienes dependían de la compañía para sostener a sus familias.

Junto a las fotografías, Armando “Muso” Rentería publicó un mensaje en tono irónico sobre el encuentro con quien fuera uno de los empresarios más influyentes de la industria acerera mexicana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ahmsa-asegura-que-devolucion-de-equipos-por-mas-de-21-millones-no-afectara-pago-a-trabajadores-MK21090963

“Mientras exploraba el Mall de San Antonio encontré a Papá Loncho y aproveché para tomar una foto y un video. Noté que lucía cansado y con dificultades en las rodillas, pero mantenía su esencia pese a la coyuntura actual. Le deseo mucha salud a pesar de lo que nos hizo él y el mesías Obrador”, escribió.

La publicación se viralizó rápidamente entre la comunidad de ex trabajadores de AHMSA, para quienes la imagen de Ancira en Estados Unidos reavivó el sentimiento de abandono y la exigencia de justicia tras el desplome de la empresa.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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