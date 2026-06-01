AHMSA asegura que devolución de equipos por más de 21 millones no afectará pago a trabajadores

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    AHMSA asegura que devolución de equipos por más de 21 millones no afectará pago a trabajadores
    Los equipos fueron entregados a AHMSA mediante contratos de arrendamiento firmados entre 2017 y 2019.
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Un juzgado federal autorizó la entrega de mil 592 equipos de cómputo a la empresa Dell Leasing México

MONCLOVA, COAH.- Tras darse a conocer la salida de más de mil 500 equipos tecnológicos de las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), la empresa emitió una aclaración en la que aseguró que dichos bienes no forman parte de sus activos, por lo que su devolución no afectará el pago a los trabajadores dentro del proceso de quiebra.

La postura de la siderúrgica surge luego de que un juzgado federal autorizara la entrega de mil 592 equipos de cómputo a favor de Dell Leasing México, empresa que acreditó legalmente la propiedad de computadoras, laptops, impresoras, monitores, estaciones de trabajo y escáneres que permanecían dentro de las instalaciones de AHMSA.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-mas-de-mil-equipos-de-computo-seran-retirados-de-ahmsa-tras-resolucion-judicial-PA21037877

De acuerdo con la resolución judicial, estos equipos fueron entregados a la acerera mediante contratos de arrendamiento celebrados entre 2017 y 2019, por lo que nunca formaron parte del patrimonio de la empresa. El valor total de los bienes supera los 21.4 millones de pesos.

Ante las reacciones generadas por el retiro del equipo tecnológico, AHMSA precisó mediante un comunicado que los bienes recuperados por Dell Leasing México no integran la masa concursal ni forman parte de los activos sujetos al procedimiento de venta destinado a cubrir adeudos con acreedores.

La empresa destacó que la devolución fue autorizada por la autoridad judicial y corresponde exclusivamente a la restitución de bienes a su legítimo propietario, por lo que no representa una disminución de los recursos destinados al pago de los créditos laborales preferentes.

Asimismo, sostuvo que los derechos de las y los trabajadores permanecen intactos y que la prelación legal establecida dentro del proceso de quiebra no ha sufrido modificaciones, por lo que continúan teniendo prioridad de cobro conforme a la legislación vigente.

AHMSA señaló que será la autoridad judicial la encargada de determinar el monto definitivo de los créditos laborales que deberán ser cubiertos durante el procedimiento concursal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/retiran-maquinaria-caterpillar-de-la-mina-de-hercules-exobreros-denuncian-desmantelamiento-de-activos-de-ahmsa-GG21052747

En el comunicado también se advierte que, en caso de registrarse una reducción en el valor final de venta de los activos de la empresa, el impacto recaería sobre los acreedores garantizados y no sobre los trabajadores, cuyos créditos mantienen el carácter preferente que les otorga la ley.

La aclaración busca disipar la incertidumbre generada entre exobreros y empleados tras el retiro de los equipos tecnológicos de las instalaciones de la siderúrgica, en medio del proceso de quiebra que enfrenta la compañía.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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