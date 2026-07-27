Regresa FreightCar a la actividad con operación parcial en planta de Castaños, Coahuila

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    Regresa FreightCar a la actividad con operación parcial en planta de Castaños, Coahuila
    FreightCar America de Castaños retomó operaciones en la mayoría de sus departamentos, aunque varias áreas continuarán bajo un esquema de paro técnico. CORTESÍA

La empresa reincorporó la mayor parte de sus áreas de producción, aunque mantendrá restricciones en algunas líneas

CASTAÑOS, COAH.- FreightCar America comenzó este lunes una nueva etapa en la operación de su planta de Castaños, Coahuila, con la reincorporación de la mayor parte de sus áreas de producción, aunque mantendrá un esquema parcial de trabajo en algunos departamentos que continuarán bajo paro técnico mientras la empresa ajusta su capacidad de fabricación a la carga de trabajo disponible.

Un comunicado interno distribuido entre los trabajadores establece que las líneas Production VS1, Production VS2, Production VS4 y Fab Shop regresaron a laborar de manera normal, marcando el inicio de la recuperación operativa después de dos semanas consecutivas de suspensión temporal.

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Sin embargo, la empresa determinó mantener bajo paro técnico al área de Production VS3, donde únicamente deberá presentarse el personal previamente notificado por sus supervisores y el incluido en un listado interno difundido este fin de semana. En total, fueron convocados 27 trabajadores para reincorporarse a los turnos primero y segundo.

El documento también confirma que el área de Paint Shop trabajará de forma parcial. En el primer turno operarán las líneas 2, 4 y 5, mientras que el segundo turno únicamente atenderá las líneas 4 y 5, reflejando que la capacidad de producción todavía no ha sido restablecida en su totalidad.

$!Los comunicados internos establecen que la recuperación de la producción será gradual y dependerá del comportamiento de los pedidos comerciales.
Los comunicados internos establecen que la recuperación de la producción será gradual y dependerá del comportamiento de los pedidos comerciales. CORTESÍA

Otra de las áreas que permanecerá con restricciones es Wheel & Axle, donde continuará el paro técnico y solamente acudirá el personal que sea requerido directamente por sus supervisores.

En el comunicado, FreightCar America reiteró que su prioridad es mantener la fuerza laboral y garantizar las mejores condiciones posibles para sus colaboradores durante este periodo de ajustes operativos.

La empresa informó además que el pago de la nómina continuará realizándose en las fechas establecidas, mientras que el tiempo no laborado seguirá cubriéndose bajo el esquema de paro técnico. También anunció un programa de apoyo mediante el cual suspenderá temporalmente los descuentos de Infonavit y Fonacot para los trabajadores que permanezcan bajo este régimen, sin afectar las retenciones correspondientes al ISR, Fondo y Caja de Ahorro.

La reanudación parcial de actividades ocurre después de dos semanas consecutivas de paro técnico derivado de una disminución en la carga de trabajo. Directivos de la empresa han señalado que el ritmo de producción dependerá de la llegada de nuevos pedidos y compromisos comerciales, por lo que no descartan realizar nuevos ajustes si las condiciones del mercado así lo requieren.

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Aunque la planta comienza a recuperar movimiento en sus líneas de producción, el esquema implementado confirma que la operación aún está lejos de regresar al cien por ciento, manteniendo un modelo flexible para responder a la demanda del mercado ferroviario.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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