Dictan prisión preventiva a Jorge Luis ‘P’ y Estrellita ‘M’ por feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas

Con esta resolución, ambos permanecerán internados en el penal de Altamira mientras continúa el proceso judicial. La audiencia para determinar si serán vinculados a proceso fue programada para el próximo 30 de julio a las 9:00 horas, luego de que la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas.

Tras una audiencia inicial que se prolongó por más de 14 horas, un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Jorge Luis “P” y Estrellita “M”, imputados por el presunto feminicidio de la adolescente Dafne, ocurrido durante un campamento de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas .

JUEZA PIDE RESERVAR DETALLES DE LA AUDIENCIA PARA NO AFECTAR PROCESO

Al concluir la diligencia realizada en el Centro Integral de Justicia de Altamira, la asesora jurídica de la familia de la víctima, Lizeth Alejandra Flores García, informó que la jueza de control instruyó a las partes abstenerse de divulgar información sobre lo ocurrido durante la audiencia para no afectar el debido proceso ni el desarrollo de la investigación.

“La jueza de control nos precisó que nos abstengamos de divulgar información de lo acontecido en la audiencia, toda vez que esto podría afectar el debido proceso y la investigación, así como a las demás partes involucradas”, explicó la litigante.

DEFENSA SOLICITA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL

Flores García confirmó que la defensa de Jorge Luis “P” y Estrellita “M” ejerció su derecho de solicitar la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia quedó fijada para el 30 de julio.

En esa fecha, el juez resolverá si existen elementos suficientes para vincular a proceso a ambos imputados por el presunto feminicidio de la adolescente.

La asesora jurídica señaló que esta ampliación constituye un derecho previsto en la Constitución y no representa una ventaja o desventaja para ninguna de las partes.

“No es una ventaja ni una desventaja para nosotros; es un derecho constitucional que tienen las personas imputadas para preparar una defensa técnica adecuada”, puntualizó.

FISCALÍA PRESENTÓ NUMEROSOS DATOS DE PRUEBA

De acuerdo con la representante legal de la familia de Dafne, la duración de la audiencia respondió al volumen de pruebas integradas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas durante la investigación.

“Consideramos que la Fiscalía, junto con la Policía de Investigación, ha realizado una investigación exhaustiva. La cantidad de datos de prueba y actos de investigación sustentan la solicitud de vinculación a proceso y el Poder Judicial ha respetado los derechos de todas las partes”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre la posible existencia de nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, Flores García indicó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía informar sobre ese aspecto de la investigación.