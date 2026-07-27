Dictan prisión preventiva a Jorge Luis ‘P’ y Estrellita ‘M’ por feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los dos imputados por el presunto feminicidio de Dafne permanecerán en el penal de Altamira mientras el juez resuelve su vinculación a proceso el 30 de julio
Tras una audiencia inicial que se prolongó por más de 14 horas, un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Jorge Luis “P” y Estrellita “M”, imputados por el presunto feminicidio de la adolescente Dafne, ocurrido durante un campamento de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Con esta resolución, ambos permanecerán internados en el penal de Altamira mientras continúa el proceso judicial. La audiencia para determinar si serán vinculados a proceso fue programada para el próximo 30 de julio a las 9:00 horas, luego de que la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas.
JUEZA PIDE RESERVAR DETALLES DE LA AUDIENCIA PARA NO AFECTAR PROCESO
Al concluir la diligencia realizada en el Centro Integral de Justicia de Altamira, la asesora jurídica de la familia de la víctima, Lizeth Alejandra Flores García, informó que la jueza de control instruyó a las partes abstenerse de divulgar información sobre lo ocurrido durante la audiencia para no afectar el debido proceso ni el desarrollo de la investigación.
“La jueza de control nos precisó que nos abstengamos de divulgar información de lo acontecido en la audiencia, toda vez que esto podría afectar el debido proceso y la investigación, así como a las demás partes involucradas”, explicó la litigante.
DEFENSA SOLICITA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL
Flores García confirmó que la defensa de Jorge Luis “P” y Estrellita “M” ejerció su derecho de solicitar la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia quedó fijada para el 30 de julio.
En esa fecha, el juez resolverá si existen elementos suficientes para vincular a proceso a ambos imputados por el presunto feminicidio de la adolescente.
La asesora jurídica señaló que esta ampliación constituye un derecho previsto en la Constitución y no representa una ventaja o desventaja para ninguna de las partes.
“No es una ventaja ni una desventaja para nosotros; es un derecho constitucional que tienen las personas imputadas para preparar una defensa técnica adecuada”, puntualizó.
FISCALÍA PRESENTÓ NUMEROSOS DATOS DE PRUEBA
De acuerdo con la representante legal de la familia de Dafne, la duración de la audiencia respondió al volumen de pruebas integradas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas durante la investigación.
“Consideramos que la Fiscalía, junto con la Policía de Investigación, ha realizado una investigación exhaustiva. La cantidad de datos de prueba y actos de investigación sustentan la solicitud de vinculación a proceso y el Poder Judicial ha respetado los derechos de todas las partes”, afirmó.
Al ser cuestionada sobre la posible existencia de nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, Flores García indicó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía informar sobre ese aspecto de la investigación.
PADRE DE DAFNE EVITA HACER DECLARACIONES
Al finalizar la audiencia, Gabriel Zapata, padre de la adolescente, evitó emitir declaraciones relacionadas con el aspecto personal del caso.
“Me reservo esos comentarios. Son temas muy personales. Les agradecemos la atención; entiéndannos que tenemos todo el día aquí y mañana tenemos que ir a trabajar”, expresó antes de retirarse.
SEGUNDA Y TERCERA DETENCIÓN POR EL CASO
Jorge Luis “P” y Estrellita “M” fueron detenidos durante la madrugada del domingo y puestos ese mismo día a disposición de la autoridad judicial para el inicio del procedimiento penal derivado de la muerte de Dafne.
Con estas capturas, ambos se convirtieron en la segunda y tercera personas detenidas dentro de la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas por los hechos ocurridos el pasado 16 de julio durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre la existencia de nuevas órdenes de aprehensión ni ha precisado si la investigación contempla a más probables responsables por los hechos. Mientras tanto, los dos imputados permanecerán en prisión preventiva en el penal de Altamira hasta que el juez determine su situación jurídica en la audiencia programada para el 30 de julio.