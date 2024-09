Salud de Coahuila no confirma aún que niño de 8 años murió en Monclova a causa de dengue

Eliud Aguirre informó que aún no se puede confirmar la muerte del menor de 8 años por dengue, ya que los resultados de los exámenes de laboratorio no están disponibles

MONCLOVA, COAH.- Debido a que los exámenes de laboratorio especializado aún no arrojan resultados, no se puede confirmar que un menor de 8 años haya muerto en Monclova por un contagio de dengue, reveló Eliud Felipe Aguirre Vásquez, secretario de Salud en Coahuila.

En los últimos días trascendió que un menor llamado Leonel “N” falleció en la clínica 7 del IMSS a causa de una hemorragia pulmonar. Faustino Eugenio Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, anunció que se trataría de un caso sospechoso de dengue.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

Sin embargo, el caso aún no se considera como tal, ya que continúan las investigaciones y los análisis de laboratorio practicados al menor no han dado resultados.

“En este caso del fallecimiento de un niño por causa de dengue, no está comprobado. No podemos hablar de un deceso por esta enfermedad si no tenemos una comprobación de laboratorio especializado. Una vez que nos llegue el resultado, podremos afirmar si fue así”, expresó el funcionario.

Aclaró que se trata solo de un probable caso de dengue y que, mientras no haya una confirmación, así debe manejarse la información.

MIL 900 CASOS VAN EN COAHUILA

Destacó que en Coahuila, en lo que va del año, se han registrado mil 900 casos de dengue; sin embargo, estos son de pacientes que ya se han recuperado, entre los cuales hay infantes desde los seis años de edad.

En Monclova, actualmente hay 20 casos activos, afortunadamente todos son de dengue clásico, no hemorrágico, que es el que causa más afectaciones en el organismo.

El médico destacó que el dengue solo se transmite por la picadura de un mosquito que pica a una persona enferma y luego a otra sana.

Mientras sigan las lluvias, los encharcamientos en las colonias y la acumulación de cacharros, hay riesgo de más casos de dengue, ya que en estos espacios húmedos se forman criaderos de los mosquitos transmisores.

En tanto, llamó a la población a realizar limpieza y descacharrizar sus espacios.