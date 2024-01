Monjas dominicas llevan más de 33 años vendiendo roscas de Reyes a los monclovenses

TE PUEDE INTERESAR: Soriana despierta polémica en redes con su Rosca de Reyes ‘nevada’

Las madres llegaron a Monclova desde hace más de 33 años, salieron del Monasterio de Morelia, donde había una gran cantidad de hermanas, por esta razón se distribuyeron a diversos lados de la república.

Estuvieron ocho años en Villa María, propiedad de la Diócesis de Saltillo, en Castaños y luego se canalizaron a la Iglesia Santa Teresita en la Zona Centro de Monclova donde permanecen hasta el día de hoy.

Actualmente son nueve madres, siete laboran en la elaboración de pan.

“Nosotros tomamos el rasgo de que Jesús se va a la soledad a orar al monte en la noche, en el silencio, Santo Domingo de Guzmán fue el fundador de nuestra orden, por ello nos llaman dominicas”, dicen.

Personas de Monclova y otros municipios han acudido hasta la iglesia donde les piden que les pongan en sus oraciones para ayudar a resolver sus problemas.

“Somos como las raíces de un árbol, que no se ve pero es muy necesaria”, dijo sor Julia, quien finalmente invitó a las familias a seguir unidas y a que no se pierda esa cercanía, que no se vuelvan egoístas si no que sigan viéndose como en este día de reyes para que prevalezca la unidad que la hace fuerte a las personas.