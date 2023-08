Muere Emily, niña de 5 años en Monclova; familiares responsabilizan a su madre y a la misma Pronnif del fallecimiento

Yesenia Guadalupe Treviño Zamora, mamá de la pequeña, declaró a los galenos que ella entró a bañarse y al salir encontró sobre la cama a su hija y ya no respondía, no obstante se contradijo al decir también que había salido de su casa y la menor se había quedado sola en la vivienda.

Emily, una pequeñita de 5 años de edad , murió presuntamente por una broncoaspiración , y aunque su madre la trasladó a la clínica 7 del Seguro Social de Monclova, los médicos no pudieron hacer nada por ella, pues llevaba horas sin signos vitales.

CULPAN A PRONNIF

Tras darse a conocer la lamentable noticia, en redes sociales Santiago Sánchez Cruz, tío de la pequeña, compartió una carta escrita a mano en la cual señala a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), así como a Yesenia, de ser los responsables de la muerte de Emily.

“Cuando me dijeron que habías dejado esta vida, estallé en llanto, no quería creerlo, no podía creer la infamia, de que te condenaran a morir solita, sin cuidados, con maltratos, sin nadie que sostuviera tu manita al final”, dijo el hombre en la publicación.

Expuso que en una ocasión la Pronnif ya le había retirado a la menor porque la madre sufría problemas de adicciones y porque agredian fisicamente a la niña.

El hombre denunció el hecho y aseguró que él y su familia eran la familia de apoyo de la pequeña, y mencionó que un día que hacía frío la madre abandonó a la pequeña Emily, pues solo vestía un “calzoncito” y su madre le había dejado afuera, sobre la banqueta.