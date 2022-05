Muere en la carretera a Torreón tras aparatoso accidente

Un hombre perdió la vida en un aparatoso accidente automovilístico en la carretera a Torreón, en las cercanías del ejido Mezquite, aparentemente manejaba en estado de ebriedad y sin cinturón de seguridad.

Fue alrededor de las 3:30 horas de la madrugada de este lunes al momento en que reportaron una volcadura en el kilómetro 30 de la carretera a Torreón, por lo que de inmediato elementos de la Guardia Nacional y una ambulancia de la Cruz Roja.

Al llegar al lugar encontraron una camioneta Ford F150, aparentemente modelo 1999, sobre sus llantas en el límite de la carretera y un cerco, al acercarse a investigar se percataron de que al interior del vehículo se encontraba un hombre que no presentaba reacciones.

Por su parte los paramédicos inspeccionaron al conductor de entre 30 y 35 años de edad, el cual ya no presentaba signos vitales y se observaba un golpe en el lado derecho de su cabeza, aparentemente se habría golpeado contra el parabrisas durante el accidente.

Una vez confirmado el deceso los oficiales procedieron a acordonar el área para dar aviso a las autoridades ministeriales y así el equipo de peritaje realice sus labores correspondiente.

Según los indicios y el daño en el vehículo, el conductor habría dormitado al volante, saliéndose de la carretera para dar una voltereta ante la irregularidad del terreno y terminar su trayectoria en el límite del cerco.

Durante las primeras diligencias, vecinos del ejido Mezquite se acercaron a tratar de identificar al occiso, pero al parecer no se trataba de alguno de sus conocidos, además no se encontró alguna identificación en el vehículo, los oficiales encontraron una funda de celular, pero no dieron con el dispositivo, por lo que no fue posible identificarlo en el lugar.