Mujer pide ayuda para encontrar a su pareja infiel en juego de los Saraperos de Saltillo

“Necesito de su colaboración para encontrar a un infiel que está sentado justamente aquí porfavor necesito reels, fotos panorámicas, la gente que se encuentre sentada por esos lugares, hoy por mí mañana por ustedes”.

En el mensaje la mujer dice que las imágenes servirán para confirmar la infidelidad y la demanda estará a su favor (sic): “Tenemos hijos en común, si compruebo la infidelidad la demanda esta a mi favor porfa”.

“Tenemos todo por bienes mancomunados así que es injusto que si hay una separación le corresponda algo a la amante, no que se chinge que le jale ... Solo les pido compresión Imagínate que son tus hijos los que un día dejan sin nada, evidentemente me va a querer quitar todo para dárselo a ella”, dice.

Sin embargo, la respuesta de la comunidad virtual no se hizo esperar. Más de 150 comentarios inundaron la publicación, algunos ofreciendo consejos legales, otros brindando apoyo emocional, otros en plan “chismoso”, pero todos coincidiendo en un punto crucial: el adulterio ya no es un delito en México.

Aunque la ley ya no considera la infidelidad como un crimen, el debate sobre sus repercusiones emocionales sigue vigente. La eliminación del delito de adulterio del Código Penal Federal en 2011 marcó un hito en la legislación mexicana, pero dejó un vacío en cuanto al daño emocional que este acto puede causar en la persona engañada.

Aquí te mostramos algunos de los comentarios:

“Si su abogado le dijo que necesita acreditar la infidelidad para obtener algún beneficio o evitar algún perjuicio, le sugiero que cambie de abogado”, dijo Pablo Mejía.

Perla Anayancin comentó: “Para la demanda no te sirve de nada, no hay seguimiento ni penal, ni civil por este motivo así sea comprobada, ahora que si la prueba la quieres para animarte a dejarlo, amiga date cuenta si ya desconfías de él para que quieres vivir así, pide el divorcio no necesitas una causal, y por lo hijos te corresponde la pensión y si están casados por bienes mancomunados la mitad de los bienes, asesórate y ve a terapia para que sepas que hacer”.

Asimismo, Luisa Fernanda López dijo: “Desde el 2013 en Coahuila el divorcio perdió causales, ya no se necesitan para agravar la demanda. Usted demándelo de una vez y quédese con el 50% de los bienes, y de una vez túmbele mínimo el 20% por niño, al cabo si tiene para el estadio, tiene para la pensión”.

Kerime Ayamid expuso: “Espero que persona X, te haya comentado sobre el beneficio de acreditar infidelidad, por que si lo hizo un abogado es el momento de correr y buscar otro. El adulterio está derogado hace ya varios años. NO te genera ningún beneficio o perjuicio y basta con tu voluntad para que promuevas y obtengas”.

No faltó quien compartió algunas fotos, aunque parece ser que no eran las que la persona en cuestión buscaba.

Este incidente en las redes sociales no solo ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones humanas en la era digital, sino que también ha abierto un debate sobre los límites entre lo legal y lo moral en asuntos de la vida privada.

En un mundo donde las cámaras están en todas partes y donde las redes sociales amplifican cada movimiento, este caso sirve como un recordatorio contundente de que, aunque la ley pueda cambiar, las emociones humanas siguen siendo tan complejas como siempre.