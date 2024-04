¿Hay desinterés en el debate de candidatos a la alcaldía de Saltillo? Ciudadanos evaden cuestionar a los contendientes

Sin embargo, la participación ciudadana en la di scusión política aún es un tema pendiente en la capital coahuilense. Una reciente encuesta en redes sociales reveló que, lamentablemente , la política no es un tema que capte la atención de todos. Tan solo 26 comentarios se recibieron en dos días, reflejando una falta de compromiso cívico que necesita ser abordada.

Las elecciones se acercan y con ellas, la oportunidad para que los ciudadanos de Saltillo elijan a sus representantes. En este contexto, los debates entre candidatos adquieren una relevancia crucial, no solo como un evento político, sino como una oportunidad para vislumbrar el futuro de la ciudad y el país.

En Torreón, la cita será el día 21 del mismo mes, con una fecha aún por determinar, aunque en nuestra encuesta nos enfocamos solo en cuestionar sobre los candidatos de la capital de Coahuila, por ser la fecha más cercana.

Entre las preguntas planteadas por la ciudadanía, destacan temas como el transporte público, la seguridad ciudadana, la infraestructura vial, el abastecimiento de agua y el desarrollo urbano. Estos son problemas urgentes que requieren soluciones concretas y acciones inmediatas por parte de las autoridades municipales.

Valentín García, con una mirada escéptica, planteó una pregunta directa: “De todas sus ‘propuestas’, ¿cuáles piensan cumplir y cuáles le intentarán?”

Mike García, con un gesto de franqueza, abordó uno de los temas más apremiantes, el transporte público: “¿El transporte público para cuando? Y le insistiría todo el debate con la misma pregunta. Que igual se van a hacer pend..., así los tengas amarrados.”

Mian Recar, levantó la voz por la seguridad ciudadana, cuestionando la efectividad de la policía. Expresó su preocupación por el descuido de las unidades y el exceso de personal, demandando medidas concretas para mejorar la situación: “Que la policía se ponga a trabajar, ya que la mayoría está con sus celulares descansando en la sombra, y que cuiden las unidades, que se hagan responsables y les den buen uso, ya que siempre salen con que van a comprar más unidades. Además que hagan un recorte de personal ya que para mi ver sobra personal”.

José Santiago Flores, con una mezcla de indignación y escepticismo, lanzó una serie de interrogantes sobre la infraestructura y los servicios básicos de la ciudad: “¿Van a robar? ¿Van a reparar las calles y alumbrado? ¿Van a mejorar la infraestructura vial en todo Saltillo? ¿Van a poner más hospitales y mejorar el servicio de los ya existentes? El periférico ya no es suficiente para el tráfico y al norte, sur, este y oeste está todo para llorar, y por último y no menos importante: ¿mejorarán el abastecimiento de agua en toda la ciudad? Porque según dicen vendieron agua a otro país y aquí se ocupa. Eso y mejorar aún más la seguridad, porque mis respetos para los polis y sí les falta ayuda y recursos, y he visto que sí se han rifado en su jale”.

Comparando con acciones en Monterrey, Manuel Ruiz Carrillo planteó la necesidad de inversiones concretas en transporte y desarrollo urbano. Propuso la construcción de puentes y la ampliación de vías como medidas urgentes para mejorar la movilidad en el sur de la ciudad: “En Monterrey su gobierno implementó mil autobuses, y en Saltillo, ¿a cuánto se compromete? El sur de Saltillo requiere por lo menos 4 puentes (uno en Echeverría y Urdiñola, otro en Echeverría y Antonio Cárdenas; otro en Antonio Narro y Echeverría, y otro en Arizpe de la Maza y Antonio Cárdenas, y la ampliación de Antonio Cárdenas entre Echeverría y Arizpe de la Maza, eso sí sería digno de apoyar. Que se comprometan ante Notario Público con estas peticiones, pues en 20 años al sur de Saltillo no han hecho nada, si quieren que la gente los apoyen hoy es el tiempo, ojalá apoyen esta propuesta”.

Arturo RF fue directo al punto: exigió que se cumpla con la mejora del transporte público, una demanda largamente postergada.

Ies Olvera desafió a los candidatos con una pregunta crucial: “¿Con qué datos duros cuenta para implementar las acciones que desarrollará en la ciudad?”

Estupinian Ludwin centró la atención en un recurso vital: el agua, y planteó la urgencia de implementar medidas para conservar y aumentar los suministros, destacando la importancia de actuar de inmediato para evitar futuras crisis: “Agua... ese sería el tema. Cómo la van a cuidar, incrementar depósitos. Combatir la escasez de agua desde ahora, no cuando ya sea tarde”.

Damián Ruiz, preocupado por los persistentes congestionamientos de tráfico, buscó respuestas sobre cómo se abordaría este problema en Saltillo.

Juan Antonio Huerta Sena, con un tono de escepticismo fundado en experiencias pasadas, cuestiona la sinceridad de las promesas electorales, especialmente en lo que respecta al transporte y el mantenimiento vial: “Les preguntaría si van a seguir prometiendo que van a cambiar el transporte público, el pavimento, bacheando como Manolo y Chema o ahora sí van a cumplir, porque pavimento nomás para el norte, al sur ponen puros parches”.

Gustavo López lanzó una pregunta directa sobre las propuestas para aliviar la congestión en las vialidades de la ciudad, señalando un desafío clave para el desarrollo urbano.