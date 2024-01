Murió su pareja y busca justicia; denuncian presunta negligencia en Clínica 1 del IMSS Saltillo

Varias intervenciones médicas fueron las que recibió Claudia, de 25 años, quien falleció en la clínica 1 del IMSS luego de haber sido detectada con piedras en la vesícula, pero no recibió un tratamiento oportuno ni integral.

Se trata de una supuesta negligencia médica señalada por su esposo, José Hernández, quien denunció que la paciente fallecida fue ingresada a urgencias de la clínica 1 por un dolor a la altura del vientre, ahí permaneció tres días hasta que le informaron que requería de un estudio, mismo que se realizó en un laboratorio particular (Médica Don Bosco).

Tras realizarse el CPRE para examinar los conductos biliares y pancreáticos, la paciente inició con un cuadro de malestar, pues la herida que le habían hecho en un costado no cicatrizó correctamente.

“Todo el seguimiento lo tuvo en la clínica 1 del IMSS, de hecho los estudios fueron trasladados a Don Bosco, pero en la 1 le hicieron exámenes de sangre, revisiones, le dijeron que tenían que operar y le hicieron la cirugía y ahí se dieron cuenta que tenía una fisura, una cortada en el intestino, pero dijeron que estaría bien”, explica.

Posterior a la cirugía, la salud de Claudia empeoró hasta agravarse por una infección y falleció el 9 de enero en la clínica 2, a donde fue trasladada.

“Vomitaba sangre, no toleraba alimentos, ni siquiera líquidos, el dolor era mucho, la sedaban, los médicos dijeron que ella tenía inicios de pancreatitis, pero mi esposa no llegó así, esto fue una negligencia médica, mi esposa ya murió, no se me hace justo, esto no puede quedar impune, no sé a cuántas personas más les han arrebatado la vida por negligencia”, expuso José.

De acuerdo con la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (CONAMED), para proceder con una investigación “es necesario acudir al centro sanitario donde tuvo lugar la negligencia médica para solicitar todos los documentos y el tratamiento dispensado”

Esto es un derecho del paciente, por lo que la documentación debe ser entregada en el área de Atención al Paciente o similares.

También se puede acudir presencialmente a la CONAMED en Saltillo, ubicada en la calle La Madrid 1940, Col. República Oriente, o bien, solicitar asesoría a los teléfonos (844) 415 57 38 - 415 57 79.