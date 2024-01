Necesario impartir educación financiera en las escuelas de Saltillo, asegura economista

En las escuelas de educación media y superior deberían impartir clases o cursos de educación financiera para que los jóvenes aprendan a administrar el dinero: no se trata solamente de enseñar la cultura del ahorro, sino de saber invertir adecuadamente los recursos, más ahora que tendrán pensiones muy limitadas, equivalentes al 20 o 30 por ciento de los montos actuales.

Marcelo Lara Saucedo, economista, advirtió que los problemas económicos pueden evitarse si las personas conocen los instrumentos financieros idóneos, lo que evitará que se endeuden de manera que la obligación pueda ser impagable u obligue a vender parte del patrimonio personal o familiar.

En estos momentos, por cada 10 tarjetas de crédito, entre 6 y 7 usuarios solamente pagan el mínimo, caen en impago y la deuda se vuelve impagable, afectando el historial crediticio, lo que impide acceder a créditos para adquirir vivienda o emprender un negocio, por ejemplo.

“Urge una alfabetización financiera en los jóvenes universitarios del país, sobre todo en quienes están estudiando una carrera técnica o universitaria, no basta tener conocimientos básicos para administrar el gasto, se requiere que se vayan adaptando al entorno donde consumen, que desde el momento en que empiecen a recibir ingresos conozcan la manera de administrar el dinero de manera efectiva”.

“Se requiere generar conciencia sobre lo que está ganando y gastando. Las universidades públicas y privadas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Educación deben incorporar a los planes de estudio materias que hable sobre la administración financiera, sobre el papel del dinero en nuestra vida y en el desarrollo de las sociedades”.

No se requiere ser especialistas en materia financiera, pero sí es necesario tener conocimientos básicos para aprender a manejar los recursos económicos de manera efectiva y provechosa, en lugar de convertirse en una carga a través de deudas que se vuelven impagables o que afectan el historial financiero.

“Tener conocimientos básicos ayuda a tener y aprovechar oportunidades financieras durante la vida, que entiendan el concepto de un crédito, de lo que son los Afores, los retiros, cómo hacerse de una vivienda a través de un préstamo bancario o del Infonavit, saber cuándo sí y cuándo no comprar un vehículo nuevo, cómo emprender un negocio a la par de desarrollarse en la profesión que estudiaron”.

Un doctor, una enfermera, un ingeniero, un contador, un abogado, un técnico pueden incursionar en un negocio totalmente ajeno a lo que estudiaron y acceder a financiamientos para invertir en ello, lo que les redundará en mayores ingresos y una mejor calidad de vida.

“La educación financiera evita meterse en problemas económicos, se aprende a contratar una deuda, a manejar las tarjetas de crédito. Los jóvenes están ansiosos por gastar el dinero, no por invertirlo, la mayoría no tiene conocimientos financieros y caen en endeudamientos innecesarios, no pueden pagar la tarjeta ni hacerse de un patrimonio duradero”, expresó.

Refirió que los jóvenes deben aprender a administrar sus ingresos, sobre todo porque las pensiones que recibirán se reducirán al 20 o 30 por ciento, en relación con las actuales.