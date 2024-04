Niega Gerardo Covarrubias estar involucrado en amenazas a aspirante del PVEM en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El candidato de Morena a la alcaldía de Ramos Arizpe, Gerardo Covarrubias, negó estar involucrado en la presunta amenaza que denunció en redes sociales Alejandro Martínez, esposo de la candidata del Partido Verde, Areli Flores,

Fue el pasado miércoles, cuando Alejandro Martínez, subió un video a su cuenta de Instagram, para dar a conocer que en un par de ocasiones fue amenazado e intimidado para que dejara la contienda a la que se sumó para integrar el cabildo a través de una regiduría.

Según la declaración pública de Martínez, las amenazas fueron vividas frente a frente durante el encuentro que sostuvo con el otro candidato, del cual se reservó el nombre.

“Me amenazó, me extorsionó deliberadamente”, dijo Alejandro Martínez, quien además se dijo preocupado ya que su esposa y candidata a alcaldesa está embarazada.

Al respecto, Gerardo Covarrubias, quien trascendió pudiera ser el involucrado, dijo en entrevista durante sus actividades de campaña, que no tiene nada que ver con las amenazas, a pesar de que supuestamente existen testigos que lo involucran.

“Nombre, yo ando trabajando en las colonias de Ramos Arizpe. No me interesa nada sobre ese tema”, expresó.

“No estoy acostumbrado a eso, soy empresario, soy comerciante. Lo único que hago es trabajar por los ciudadanos de Ramos Arizpe. No he visto ese video. Ando trabajando, no me dedico a ver los videos”, indicó.

Agregó que no tiene ningún compromiso con nadie y que tampoco ha sostenido algún encuentro con Alejandro Martínez.

“No volteo a ver a mis adversarios porque yo me dedico a trabajar”, concluyó.