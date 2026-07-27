Niño coahuilense conquista bronce en Olimpiada Internacional de Matemáticas en Mongolia

Alexis Robledo González, estudiante de Coahuila de 12 años y alumno de sexto grado de Primaria, obtuvo la medalla de bronce al representar a México en la International Mathematics Competition (IMC), celebrada del 22 al 27 de julio en Ulaanbaatar, Mongolia. El joven formó parte de la delegación nacional que compitió frente a cientos de estudiantes de todo el mundo en uno de los certámenes académicos más importantes para alumnos de primaria y secundaria.

DESTACAN TALENTO MEXICANO EN MONGOLIA Además del logro de Alexis Robledo, la representación mexicana consiguió cinco menciones honoríficas. Entre los distinguidos figuran los coahuilenses José Patricio Flores Moreno y Miguel Ángel Hernández Delgado, ambos alumnos de primaria, junto con Óscar Omar Bustamante Sánchez, de Morelos, y los jaliscienses Diego Alejandro Ruelas Gómez y Sebastián Guzmán Morán, estudiantes de secundaria.

Asimismo, Bruno Mateo Reyes Sánchez, de Oaxaca, y David Romero Mendoza, de Jalisco, recibieron diplomas de participación por su desempeño durante la competencia. La delegación mexicana fue acompañada por los profesores Hugo Villanueva, Sergio Guzmán, Kenya Espinosa y César Guadarrama, responsables de coordinar y asesorar al equipo durante el certamen. La IMC tiene como propósito fomentar el razonamiento lógico, la creatividad y la capacidad para resolver problemas mediante ejercicios que exigen ingenio y rapidez. Aunque los contenidos corresponden al nivel básico —como álgebra, aritmética, geometría y conteo—, la competencia incorpora modalidades poco comunes, entre ellas el trabajo colaborativo y pruebas que deben resolverse en tiempos reducidos.

En la edición celebrada en Mongolia participaron 284 competidores de Primaria y 292 de Secundaria, provenientes de 33 países. En representación del continente americano únicamente asistieron delegaciones de México, Estados Unidos, Canadá y Perú. Los integrantes del equipo nacional fueron seleccionados y preparados por la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, programa académico que este año celebra cuatro décadas impulsando el talento científico de niñas, niños y jóvenes del país.