Niño coahuilense conquista bronce en Olimpiada Internacional de Matemáticas en Mongolia

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Coahuila
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    Niño coahuilense conquista bronce en Olimpiada Internacional de Matemáticas en Mongolia
    Alexis Robledo González obtuvo la medalla de bronce al representar a México en la International Mathematics Competition celebrada en Mongolia. CORTESÍA

Estudiante de 12 años destacó en Mongolia dentro de una competencia que reunió a participantes de 33 países

Alexis Robledo González, estudiante de Coahuila de 12 años y alumno de sexto grado de Primaria, obtuvo la medalla de bronce al representar a México en la International Mathematics Competition (IMC), celebrada del 22 al 27 de julio en Ulaanbaatar, Mongolia.

El joven formó parte de la delegación nacional que compitió frente a cientos de estudiantes de todo el mundo en uno de los certámenes académicos más importantes para alumnos de primaria y secundaria.

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DESTACAN TALENTO MEXICANO EN MONGOLIA

Además del logro de Alexis Robledo, la representación mexicana consiguió cinco menciones honoríficas. Entre los distinguidos figuran los coahuilenses José Patricio Flores Moreno y Miguel Ángel Hernández Delgado, ambos alumnos de primaria, junto con Óscar Omar Bustamante Sánchez, de Morelos, y los jaliscienses Diego Alejandro Ruelas Gómez y Sebastián Guzmán Morán, estudiantes de secundaria.

$!Además de la medalla de bronce, la delegación mexicana logró cinco menciones honoríficas.
Además de la medalla de bronce, la delegación mexicana logró cinco menciones honoríficas. CORTESÍA

Asimismo, Bruno Mateo Reyes Sánchez, de Oaxaca, y David Romero Mendoza, de Jalisco, recibieron diplomas de participación por su desempeño durante la competencia.

La delegación mexicana fue acompañada por los profesores Hugo Villanueva, Sergio Guzmán, Kenya Espinosa y César Guadarrama, responsables de coordinar y asesorar al equipo durante el certamen.

La IMC tiene como propósito fomentar el razonamiento lógico, la creatividad y la capacidad para resolver problemas mediante ejercicios que exigen ingenio y rapidez. Aunque los contenidos corresponden al nivel básico —como álgebra, aritmética, geometría y conteo—, la competencia incorpora modalidades poco comunes, entre ellas el trabajo colaborativo y pruebas que deben resolverse en tiempos reducidos.

$!La delegación mexicana reunió a estudiantes de varias entidades del País y logró una medalla de bronce, cinco menciones honoríficas y dos diplomas de participación.
La delegación mexicana reunió a estudiantes de varias entidades del País y logró una medalla de bronce, cinco menciones honoríficas y dos diplomas de participación. CORTESÍA

En la edición celebrada en Mongolia participaron 284 competidores de Primaria y 292 de Secundaria, provenientes de 33 países. En representación del continente americano únicamente asistieron delegaciones de México, Estados Unidos, Canadá y Perú.

Los integrantes del equipo nacional fueron seleccionados y preparados por la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, programa académico que este año celebra cuatro décadas impulsando el talento científico de niñas, niños y jóvenes del país.

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