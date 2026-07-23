Coahuilenses obtienen 10 medallas para México en competencia internacional de matemáticas en Singapur

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Coahuila
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    Coahuilenses obtienen 10 medallas para México en competencia internacional de matemáticas en Singapur
    Estudiantes de Saltillo, Torreón y Monclova integraron la delegación mexicana que compitió en Singapur junto con participantes de distintos países. CORTESÍA

Siete estudiantes del estado representaron al país en la Singapore International Math Olympiad Challenge 2026; seis obtuvieron preseas y una participante recibió mención honorífica

Niños y jóvenes de Coahuila regresaron a México con un total de 10 medallas tras su participación en la Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2026, celebrada del 17 al 21 de julio en Singapur, donde integraron la delegación nacional.

La representación coahuilense estuvo conformada por siete estudiantes. Seis obtuvieron medallas y una participante recibió mención honorífica, resultado que contribuyó al desempeño de México en una de las competencias internacionales de matemáticas más importantes para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato.

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Entre los resultados destacan los obtenidos por los saltillenses Bruno Dávila López, quien ganó dos medallas de bronce, y Gilberto Ledezma Juárez, con dos preseas de plata.

También participaron Kaleb Sandoval Venegas, de Torreón, quien obtuvo una medalla de bronce; José Emiliano Aldama García, con dos medallas de bronce; Luis Fabián Batres Burciaga, con dos preseas de bronce; Wu Lin Jiayi Emeli, quien recibió mención honorífica; y Alan Mateo Bernal Ríos, de Monclova, quien consiguió una medalla de plata.

$!La delegación coahuilense obtuvo 10 medallas y una mención honorífica durante la Singapore International Math Olympiad Challenge 2026.
La delegación coahuilense obtuvo 10 medallas y una mención honorífica durante la Singapore International Math Olympiad Challenge 2026. CORTESÍA

En esta edición participaron 266 estudiantes de México, Colombia, Guatemala y Perú. La Singapore International Math Olympiad Challenge reúne cada año a alumnos de más de 50 países y plantea problemas que combinan contenidos escolares con ejercicios de nivel olímpico para fortalecer el razonamiento lógico y el pensamiento crítico.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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