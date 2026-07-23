Coahuilenses obtienen 10 medallas para México en competencia internacional de matemáticas en Singapur
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Siete estudiantes del estado representaron al país en la Singapore International Math Olympiad Challenge 2026; seis obtuvieron preseas y una participante recibió mención honorífica
Niños y jóvenes de Coahuila regresaron a México con un total de 10 medallas tras su participación en la Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2026, celebrada del 17 al 21 de julio en Singapur, donde integraron la delegación nacional.
La representación coahuilense estuvo conformada por siete estudiantes. Seis obtuvieron medallas y una participante recibió mención honorífica, resultado que contribuyó al desempeño de México en una de las competencias internacionales de matemáticas más importantes para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato.
Entre los resultados destacan los obtenidos por los saltillenses Bruno Dávila López, quien ganó dos medallas de bronce, y Gilberto Ledezma Juárez, con dos preseas de plata.
También participaron Kaleb Sandoval Venegas, de Torreón, quien obtuvo una medalla de bronce; José Emiliano Aldama García, con dos medallas de bronce; Luis Fabián Batres Burciaga, con dos preseas de bronce; Wu Lin Jiayi Emeli, quien recibió mención honorífica; y Alan Mateo Bernal Ríos, de Monclova, quien consiguió una medalla de plata.
En esta edición participaron 266 estudiantes de México, Colombia, Guatemala y Perú. La Singapore International Math Olympiad Challenge reúne cada año a alumnos de más de 50 países y plantea problemas que combinan contenidos escolares con ejercicios de nivel olímpico para fortalecer el razonamiento lógico y el pensamiento crítico.