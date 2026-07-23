Coahuilenses obtienen 10 medallas para México en competencia internacional de matemáticas en Singapur

Niños y jóvenes de Coahuila regresaron a México con un total de 10 medallas tras su participación en la Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2026, celebrada del 17 al 21 de julio en Singapur, donde integraron la delegación nacional.

La representación coahuilense estuvo conformada por siete estudiantes. Seis obtuvieron medallas y una participante recibió mención honorífica, resultado que contribuyó al desempeño de México en una de las competencias internacionales de matemáticas más importantes para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato.