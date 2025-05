POLITICÓN: Oootra del magistrado a modo, lo confrontan en restaurante al acusarlo de corrupto

I. ¡YA ÉRAMOS MUCHOS..!

Este fin de semana habrá que tener mucho cuidado al circular por las calles de cualquier ciudad de Coahuila, pues se corre el riesgo de atropellar a un aspirante a juzgador. Y es que este será el primer fin de semana en el cual se sumarán, a los muchos aspirantes a un puesto federal que ya ocupan las calles -e inundan las redes- desde hace cinco semanas, quienes participan en el proceso que organiza el IEC de Óscar Daniel Rodríguez y se disputan -es un decir- los 106 cargos que en el Poder Judicial de Coahuila se encuentran en juego. Y es que en el terreno local, la competencia en realidad no existe.

II. CARRERA EN SOLITARIO

De cualquier forma puede usted apostar a que los aspirantes a un cargo judicial local imitarán con entusiasmo al tristemente célebre José López Portillo quien, en el ya lejano año de 1976, aunque era el único candidato inscrito a la elección presidencial, realizó una apoteósica campaña por todo el territorio nacional. Extravagancias de nuestra cultura política que no por comunes dejan de asombrar.

III. ENTRE LEONES

El que parece totalmente convencido de la conseja según la cual no importa si hablan bien o mal de ti, lo importante es que no desaparezcas de la conversación, es el mandatario de Nuevo León, Samuel García. Hábil para “dar la nota”, el emecista se trepó rápido al tren del momento y se sacó de la chistera una anécdota que, más allá de ser cierta o no, sin duda llama la atención: que su mamá quería que él fuera Papa y se lo dijo una vez siendo niño. Adicionalmente, García ya dijo que va a invitar al nuevo Obispo de Roma, León XIV, a que visite la presa León cuando se inaugure.

IV. BENDITOS

Y si Samuel es rápido para treparse a las olas en redes, el que le sigue el paso a velocidad de vértigo es su némesis, “El Gobernatore”, personaje creado por el comediante Marco Polo. Y es que no terminaba el mandatario de difundir sus anécdotas como católico modelo cuando su parodia ya había adaptado el mensaje y prometiendo, desde su atril, que con la visita del nuevo Papa a la vecina entidad, por las llaves de las casas saldrá agua bendita... ¡ah, raza!

V. ¿QUÉ PASA EN COAHUILA?

¿Qué está sucediendo con la clase política coahuilense? Esta semana hemos sido testigos de una inquietante serie de episodios violentos protagonizados por actores políticos en el estado. El primero de estos bochornosos incidentes estalló en Múzquiz, donde la dirigente municipal de Movimiento Ciudadano, Mónica Escalera, y los hermanos Flores (Antonio, diputado local por el PT, y Tania, ex alcaldesa del municipio) protagonizaron un enfrentamiento que ha superado todas las líneas rojas. Según trascendió, la familia Flores ha denunciado amenazas de muerte tras un incidente que habría comenzado con una golpiza.