No hay alarma por casos de influenza

La Secretaría de Salud de Coahuila reportó un total de 82 casos de influenza en el Estado, cifra que se encuentra dentro de lo esperado por las autoridades sanitarias como parte de la temporada de este tipo de virus.

Saltillo fue el segundo municipio con más casos al acumular 25, tan solo por debajo de Torreón, con 37 casos, y seguido por Piedras Negras con 8, Cuatro Ciénegas con 5, San Juan de Sabinas con 4 y un deceso, Monclova con 2 casos positivos y Múzquiz con uno.

“El número de casos esperado es el que se ha presentado, no hay ningún dato de alarma, no hay ningún dato que nos permita suponer que va a haber un número desproporcionado de casos que abarroten los hospitales o que no tengamos capacidad de atenderlos”, señaló el doctor Luis Alfonso Carrillo González, director de Salud Pública de Saltillo.

Sin embargo, estimó que esta temporada invernal 2022-2023 contabilizaría más casos positivos de influenza que en los años anteriores cuando las restricciones sanitarias ante la pandemia de COVID-19 también mitigaron la propagación de virus de enfermedades respiratorias.

“Ahora que se ha reactivado la economía, que las personas vuelven a reunirse y a desplazarse y que se ha suspendido el uso del cubrebocas de forma obligatoria, entonces tenemos una población mayor que tiene poco desarrollo de defensas en cuanto a influenza”, señaló el doctor Carrillo González.

“Por lo tanto se esperaba que aumentara el número de casos a partir del mes de octubre, que es la temporada, y que este brote dure más o menos hasta el mes de marzo o abril”, sostuvo.

En la temporada invernal 2021-2022 se documentó un total de 30 pacientes con influenza y 4 fallecimientos, mientras que del periodo 2020-2021 no hubo registro de esta enfermedad.

Antes de la pandemia de COVID-19, la temporada 2019-2020 cerró con 382 pacientes positivos y 15 defunciones, de 2018 a 2019 las cifras quedaron en 271 y 15 casos, respectivamente.