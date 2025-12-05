POLITICÓN: Tony Flores se baja de la contienda en Coahuila; reina el pesimismo en la alianza Morena-PT

I. BONO DE AÑO NUEVO

El que va a iniciar el 2026 con mucha tranquilidad, nos dicen los enterados, es el secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, pues contará con 3 mil 800 millones de pesos adicionales en las alforjas. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues del Ramo 28, es decir, de la bolsa de participaciones federales a estados y municipios a través de la cual nuestra entidad se verá compensada por el esfuerzo extraordinario que se realizó, a nivel local, para incrementar la recaudación propia. Y es que durante el ejercicio 2024, Coahuila fue la entidad del país que registró el mayor incremento en este rubro, en comparación con 2023.

II. REGALO

Y no solamente serán las arcas estatales las que se beneficiarán, sino también las municipales. En donde ocurra, por cierto, los ayuntamientos beneficiados ya saben hacia dónde voltear para agradecer: el dinero extra que recibirán en 2026 deriva del esfuerzo que realizaron las anteriores administraciones durante su último año. Y si se esfuerzan lo suficiente, en 2027 podrían mejorar aún más sus finanzas y ya sería por méritos propios.

III. MAL PORTADOS

Y de municipios hablando, nos cuentan que la mayoría de ellos –33 para ser precisos– ya cumplieron con la tarea que les encomendaron desde el Sistema Anticorrupción del Estado: elaborar su código de ética y someterlo a la aprobación del Cabildo para que se convierta en norma obligatoria. Justo es decirlo, tampoco es que fuera tan difícil la encomienda, pues hasta un machote les entregaron para que no batallaran. Este último detalle, por cierto, es lo que vuelve inadmisible que la administración encabezada por la alcaldesa Karen Sánchez Flores forme parte de la quinteta que no le ha echado nada de ganas al asunto.

IV. INEXPLICABLE

¿Por qué municipios más pequeños y que cuentan con menos recursos que el municipio manzanero sí pudieron? Lo que se comenta, dicen quienes han seguido de cerca el proceso, es que el equipo al que la alcaldesa encomendó la tarea simplemente no ha considerado importante cumplir con la instrucción. Si la hipótesis resulta cierta, abonaría a la versión de que en Arteaga no hay un gobierno cohesionado, sino una fragmentación del poder que provoca casos como el señalado. ¿Será?

V. ENTRE LÍNEAS

Más allá de los datos, las obras presentadas y los planes de inversión, lo verdaderamente relevante del informe de Román Cepeda fue la lectura política del evento. Para quienes siguen el desarrollo de la grilla local, fue notorio el clima de cordialidad, respeto y trabajo en equipo entre el alcalde de Torreón y el gobernador Manolo Jiménez. Lejos quedaron las tensiones pasadas: el respaldo fue abierto, el discurso sincronizado y la sonrisa compartida en el Teatro Nazas fue interpretada como la señal más clara de la unidad. En corto, nos dicen, hay cálculo fino: cerrar filas rumbo a lo que viene.

VI. MADUREZ

Nos comentan que este clima de cordialidad no surge por arte de magia. Detrás hay madurez política –del gobernador, del alcalde– y también trabajo fino. Eduardo Olmos ha sido pieza de enlace clave entre Saltillo y La Laguna, tejiendo con paciencia y cálculo. El PRI, al menos en lo local, parece haber entendido que su mejor carta para resistir a Morena es la unidad. Y qué mejor escenario para mostrarla que el Teatro Nazas, con la élite política a cuadro y las urnas en el horizonte.

VII. RETIRADA HONESTA

Nos comentan quienes están al tanto del drama interno del PT y de las tensiones dentro de la 4T, que la verdadera razón por la cual el diputado Tony Flores no figura en las listas de coordinadores distritales –es decir, en la lista de quienes serán candidatos de la alianza Morena-PT para 2026– es más simple y contundente de lo que parece: Tony ya no le ve caso. Reconoce que en esta elección no hay nada que ganar y que el caos al interior del movimiento es tal, que lo más sensato es no participar. A veces, dicen, retirarse con dignidad evita hacer el ridículo.

VIII. PESIMISMO

Porque aun cuando públicamente presumen unidad y fuerza, en la alianza Morena-PT reina otro clima: desconfianza, desorganización y, lo más grave, pesimismo. El caso de Tony Flores es apenas una muestra del caos. Si uno de sus legisladores con curul vigente prefiere bajarse antes de iniciar la contienda, ¿qué pueden esperar los nuevos perfiles que intentan subirse a un barco sin rumbo? La falta de estrategia es evidente, y la huida silenciosa de cuadros como Tony revela que ni los suyos creen que puedan ganar el Congreso.

IX. REFLEJOS OPOSITORES

Nos comentan que en el Congreso local hay algo que no deja de sorprender: quien parece más dispuesto a respaldar las acciones del alcalde priista de Saltillo no es un diputado del tricolor... sino el morenista Alberto Hurtado. Mientras los legisladores del PRI caminan con guion memorizado y sin salirse del libreto, Hurtado detecta la jugada, se anticipa y lanza declaraciones que terminan por reforzar la narrativa del propio Ayuntamiento. Así pasó con el programa de transporte gratuito: el morenista lo celebró y de paso tundió a los concesionarios. ¿Y los priistas? Calladitos. Ni siquiera la fracción parlamentaria del PRI lo vio venir...