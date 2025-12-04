‘Nueva Ley de Aguas, protege más al rico que al desprotegido’, afirma el diputado Jericó Abramo

Durante los últimos dos días, diputados y senadores discutieron la nueva Ley de Aguas, en un debate marcado por la falta de claridad en el traspaso de concesiones; anoche, la ley fue aprobada en lo general en el Senado. El diputado federal priista por Saltillo, Jericó Abramo Masso, consideró que, aun con las modificaciones recientes, el dictamen “protege más al rico que al desprotegido”.

La propuesta de reforma impulsada por Morena generó fuertes críticas por su presunto carácter inconstitucional y por acusaciones de otorgar un control excesivo al Gobierno sobre los derechos de concesión, lo que impactaría severamente al sector hidroagrícola.

Según Abramo, el centro de la polémica es el Artículo 22, al que calificó como el “más venenoso” de la iniciativa original. Dicho artículo establecía inicialmente que “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”. Tras un intenso debate, la Cámara de Diputados aprobó una modificación para permitir cierta flexibilidad y la posibilidad de reasignar esos derechos.