El Instituto Tecnológico de Saltillo cuenta con un protocolo para atender y dar seguimiento a los casos de acoso que puedan darse en el interior del plantel escolar.

Ese protocolo indica que, en primera instancia, las personas víctimas deben presentar una carta de denuncia en donde se narren los hechos ocurridos a manos de cualquier autoridad.

De acuerdo con la directora, María Gloria Hinojosa, hasta la fecha no se cuenta con ninguna queja formal, por lo que no se puede dar seguimiento a los recientes señalamientos que se hacen en contra del profesor Ertzel.

“Existe un protocolo y la estudiante o víctima es la que debe de proporcionarnos un escrito donde manifieste la situación por la que hayan incurrido, pero no tenemos hasta ahora ninguna queja formal en ese formato”, comentó la docente.

Agregó que, una de las alumnas que manifiestan haber atravesado por una situación de acoso a manos del profesor, se encuentra en una estancia en Atlanta, Estados Unidos.

“Nuestra alumna fue favorecida con una estancia por parte de la institución y sabíamos que estaría allá una semana, pero todavía no ha llegado ni tampoco ha hecho el reporte; el señalamiento lo hizo una trabajadora del ITS, pero no podemos activar el protocolo hasta que nuestra alumna presente su denuncia”, señaló Hinojosa.

Por eso dirigió un mensaje a la comunidad estudiantil pidiendo que ante cualquier situación que ponga en riesgo a las mujeres, o a cualquier alumno, se manifieste por escrito para que pueda resolverse bajo los términos indicados.

“Una vez que se presenten las denuncias, nosotros procedemos con nuestro Comité de Ética donde tenemos consejeras y acompañantes que se asignan en caso de cualquier situación”, detalla la directora.

En cuanto a los señalamientos que se hacen en contra del profesor Ertzel, manifestó que puede tratarse de falsas acusaciones puesto que ella conoce personalmente al maestro.

“Si estamos a favor de nuestras jóvenes, pero en ocasiones el manifestarlo abiertamente puede ser contraproducente porque cómo sabemos que es verdad; yo conozco al maestro, somos compañeros desde hace años, queremos dar un servicio educativo para la comunidad, él tiene hijas, entonces es una situación difícil”, apuntó.

