¿Por qué Israel podría atacar pronto a Irán?

Por Matthew Mpoke Bigg

Durante décadas, ambos países se han enzarzado en lo que equivale a una guerra secreta. Este año, el conflicto ha estallado a plena luz.

Ahora, el ejército israelí se está preparando para un ataque militar contra Irán, en represalia por el lanzamiento de unos 180 misiles balísticos contra Israel el 1 de octubre.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha dicho que el contraataque de su país será “letal, preciso y, sobre todo, sorpresivo”.

El ataque, si se produce y cuando se produzca, podría ampliar un conflicto regional que estalló con un ataque mortal contra Israel el 7 de octubre del año pasado por parte del grupo militante palestino Hamás.

He aquí todo lo que sabemos sobre la posible acción militar israelí contra Irán y los acontecimientos que han llevado a los países a este punto.

¿Cuándo tendrán lugar los ataques?

No lo sabemos.

Durante un previo intercambio de ataques aéreos en abril, Israel solo esperó unos cinco días para responder a un ataque iraní similar.

Pero varios factores pueden haber dictado un plazo más largo para una respuesta en esta ocasión, incluidas las conversaciones entre Israel y el gobierno de Biden, la llegada de un sistema de defensa aérea de EE. UU. y las fiestas judías. Las próximas elecciones en EE.UU. también podrían influir en el calendario israelí.

Dos documentos clasificados de los servicios de inteligencia de EE.UU. que se filtraron la semana pasada describen imágenes por satélite de los preparativos militares israelíes para un posible ataque contra Irán y ofrecen una idea de la preocupación estadounidense por esos planes. Un documento describe ejercicios recientes que parecen ensayar elementos de un ataque, mientras que el segundo detalla cómo Israel está cambiando el despliegue de sus misiles y armas en caso de que Irán responda a otro ataque. (El FBI dijo el martes que estaba investigando la filtración del documento).

¿Cuáles son los objetivos potenciales de Israel?

Los analistas dicen que hay varias categorías de objetivos. Israel podría tratar de equilibrar sus objetivos estratégicos tras debilitar gravemente a las fuerzas representantes de Irán —Hizbulá en Líbano y Hamás en Gaza— con la preocupación de sus aliados, en particular Estados Unidos, de que un nuevo ataque pueda desencadenar una guerra regional más amplia.

El gobierno israelí ha comunicado al gobierno de Biden que evitará atacar las instalaciones de enriquecimiento nuclear y producción de petróleo de Irán, dijeron dos funcionarios. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para hablar de asuntos diplomáticos delicados, dijeron que Israel había acordado centrar su ataque en objetivos militares en Irán.

Evitar los sitios de infraestructuras nucleares o petrolíferas reduciría la probabilidad de una guerra total entre los dos adversarios, en medio de la preocupación de Washington por verse arrastrado a una mayor confrontación en Medio Oriente a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales.

¿Cuáles son las capacidades militares de Israel?

Si Israel quiere utilizar su poderosa fuerza aérea para tomar represalias, sus aviones tendrían que volar largas distancias. Pero recientemente ha demostrado que podría hacerlo.

En la ofensiva contra los hutíes en Yemen de finales de septiembre, las fuerzas israelíes volaron más de 1600 kilómetros para atacar centrales eléctricas e infraestructuras de transporte marítimo, utilizando aviones de reconocimiento y decenas de aviones de combate que tuvieron que repostar en pleno vuelo. Un ataque contra Irán requeriría un alcance similar.

Irán tiene defensas aéreas mucho más fuertes que Líbano y Yemen, pero Israel ha demostrado que puede tener una ventaja.

En abril, en represalia por la primera andanada de misiles de Irán, un ataque aéreo israelí dañó un sistema antiaéreo S-300 cerca de Natanz, una ciudad en el centro de Irán fundamental para el programa de armas nucleares del país. Funcionarios occidentales e iraníes dijeron que Israel había desplegado drones aéreos y disparado al menos un misil desde un avión de guerra en ese ataque.

Ese ataque demostró que Israel podía eludir los sistemas defensivos de Irán y paralizarlos.

“Creo que es probable que imiten la operación de abril y traten de acabar con los sistemas de alerta temprana y las defensas aéreas de Irán para dar paso a un ataque aéreo”, dijo Grant Rumley, exfuncionario del Pentágono y miembro sénior del Washington Institute for Near East Policy en una entrevista previa. “La cuestión será su alcance y si se adentrarán en el espacio aéreo iraní”.

Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de investigaciones en Washington, Israel también tiene otras opciones: misiles balísticos de alcance medio Jericó II, que pueden volar unos 3200 kilómetros, y misiles balísticos de alcance intermedio Jericó III, que pueden alcanzar objetivos a más de 6400 kilómetros de distancia.

¿Cuál es la postura del gobierno de EE. UU.?

El presidente Biden dijo este mes que no apoyaría un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes.

Biden respondió afirmativamente la semana pasada cuando se le preguntó si sabía cuándo atacaría Israel y qué tipo de objetivos había elegido. No dio detalles, pero su respuesta dio a entender que Estados Unidos e Israel podrían haber llegado a un acuerdo al respecto. Antony J. Blinken, secretario de Estado de EE. UU., mantuvo el martes una larga reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Algunos analistas sostienen que la inminencia de las elecciones presidenciales en EE. UU. hace más difícil que Estados Unidos influya y limite potencialmente cualquier posible acción israelí. Dicen que el hecho de que Biden no aspire a un segundo mandato también podría debilitar sus posibilidades en términos de influir en la acción israelí.

¿Cómo han llegado Israel e Irán a este punto?

Durante décadas, Irán e Israel se han enzarzado en lo que equivale a una guerra secreta. Irán ha utilizado fuerzas representantes, como Hamás y Hizbulá, para atacar intereses israelíes, e Israel ha asesinado a altos cargos iraníes y a científicos nucleares, además de organizar ciberataques. Este conflicto ha estallado a plena luz este año.

En abril, Irán lanzó una andanada de misiles y aviones no tripulados contra Israel, atacando por primera vez directamente al país en represalia por un ataque de Israel contra un complejo de la embajada en la capital siria, Damasco, que mató a tres altos mandos iraníes. Israel frustró la andanada de misiles iraníes principalmente utilizando sus defensas aéreas, con la ayuda de Estados Unidos y otros aliados, y luego respondió con un ataque propio.

Luego, a finales de julio, aviones israelíes mataron a un alto mando del grupo Hizbulá en la capital libanesa, Beirut, en represalia por un ataque con cohetes que mató al menos a 12 personas. Un día después, el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, murió en una explosión en Teherán, capital de Irán.

El gobierno iraní y Hizbulá prometieron tomar represalias pero, para sorpresa de muchos, Irán no actuó de inmediato.

Cuando lanzó su andanada de misiles el 1 de octubre, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo que estaba tomando represalias por el asesinato de Haniyeh y también por el asesinato a finales de septiembre del líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, así como por el asesinato de un comandante iraní.

Días después de la muerte de Nasrallah, Israel invadió el sur de Líbano, golpeando a Hizbulá, el principal representante de Irán.

