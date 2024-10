A través de la campaña #HandsOffMyPorn, estrellas de películas para adultos piden no votar por Trump

Teniendo en cuenta esta situación, la actriz porno Siouxsie Q. expresó a la Agencia de Noticias AFP “ si te importa el entretenimiento adulto, si consumes o creas entretenimiento adulto, tienes que votar el 5 de noviembre ” y prosigue afirmando, “ no hay otra forma de hacerlo ”.

Las medidas en contra de la pornografía no son nuevas en Estados Unidos, no obstante Holly Randall, quien lleva 26 años en esta industria, precisa que nunca observó una amenaza que podría ser potencialmente devastadora contra este sector como lo es ahora.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LA INDUSTRIA DE LA PORNOGRAFÍA SE VE AMENAZADA

Por su parte, la candidata demócrata no está vinculada a la campaña, misma que es financiada por la organización Artist United for Change, detalla Siouxsie Q a AFP.

“ He visto estos ataques ir y venir... El Proyecto 2025 es la reiteración más explícita de querer volver ilegal por completo la pornografía ”, explica a AFP.

“Siempre es lo más fácil de atacar porque representa la incertidumbre y el miedo de las personas a los cambios morales en la sexualidad y la fluidez del género”, comenta Randall a AFP.

CASO TRUMP Y STORMY DANIELS

No obstante a que Trump rechaza tener vínculos con el Proyecto 2025, de a cuerdo a una investigación realizada por diario The New York Times evidencia que “bastante más de la mitad” de las personas que escribieron el documento fueron parte de la administración del expresidente, así como de su campaña o de su equipo de transición.