SABINAS.- Este fin de semana se conocieron detalles de la reunión entre familiares de los mineros con autoridades y el supuesto dueño de los pozos accidentados.

En el encuentro, en el que se planteó el pago de 12 mil pesos semanales como salarios caídos, participaron familiares de algunos de los mineros.

En charla, la señora Martha Huerta, esposa del minero Sergio Gabriel Cruz, dijo que ella no acudió a la reunión porque su prioridad es que se rescate con vida a su marido.

“Me avisaron cinco o seis señoras que fueron, pero a mí no me interesa eso. Sinceramente no me interesa, yo estoy aquí por mi flaco, nada más, por el rescate de mi esposo”, expresó.

Dijo que ella mantiene “la esperanza y la fe” de volver a ver con vida a su ser querido. “No me interesa el tema económico porque ellas [las esposas de otros mineros] ya los dan por muertos y yo no, yo tengo fe y esperanza de que ellos están bien”, sostuvo.

LEER MÁS: Empresas extranjeras revisarán decisiones tomadas sobre el rescate de mineros en Coahuila: PC

Sentada bajo una carpa para resguardarse de los intensos rayos del sol, la señora Martha Huerta insistió en que lo de los salarios caídos “es lo de menos”, pues ahora la prioridad es el rescate.

“Que sean 12 mil, 4 mil, 5 mil, eso es lo de menos ahorita, porque eso se verá después y esperemos en Dios que no”, apuntó.

“Todo tiene un proceso. Ahorita primero son ellos. Lo económico sí es importante, porque la mayoría tiene hijos y todo. Sí nos están dando un sueldo, ¿verdad?, pero agarren la onda, son sus padres, sus hermanos, sus esposos que están adentro. Esa es mi opinión personal, yo no vengo a estar aquí porque me vayan a dar tanto [dinero]. Yo no me lo gastaría a costa de mi viejo”, señaló.

PIDIERON FAMILIAS REUNIÓN CON REPRESENTANTE LEGAL

El Gobierno del Estado informó que este viernes, representantes de las familias de los mineros que se encuentran atrapados en la mina “El Pinabete” solicitaron una reunión con el representante legal del patrón, con el fin de expresar sus inquietudes y peticiones sobre la situación legal.

A esta reunión acudieron también representantes de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) en Coahuila, autoridades locales del Instituto Mexicano del Seguro Social e integrantes de cinco familias, quienes fueron acompañados por funcionarios de la Secretaría del Trabajo de Coahuila.

Los representantes de los patrones atendieron la reunión y acordaron revisar las solicitudes.

En la reunión, los funcionarios explicaron los procesos que se llevan a cabo en este tipo de casos y aclararon dudas de los familiares.