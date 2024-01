No permitirá PRI política de caprichos: contestan a Marko Cortés por exigir designar candidato en Torreón

El PRI Coahuila fijó postura ante la exigencia de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, de designar candidato para la alcaldía de Torreón, y aseguran que se permitirá una política de caprichos y con intereses de unos cuantos que despachan desde el escritorio en la Ciudad de México, además existe acuerdo con el PAN Estatal sobre el convenio para la alianza de la elección 2024.

“No permitiremos que en las elecciones de 2024 el Partido Acción Nacional base la negociación política en caprichos y no en competitividad. Los intereses de unos cuantos, que despachan desde un escritorio en la Ciudad de México, nunca estarán por encima del bienestar de las y los coahuilenses”, señala el quinto punto del comunicado que se atribuye el Comité Estatal del PRI.

Además, en el sexto punto de la postura se señala que “la postura de la dirigencia nacional del PAN se basa solo en la obtención de cargos públicos. Para el proceso electoral de este año, está solicitando 3 distritos electorales federales en Coahuila, y gobiernos municipales, donde sus resultados electorales han venido a la baja”.

TE PUEDE INTERESAR: Ruptura de alianza de Morena-PV-UDC resta oportunidades de ganar elecciones de alcaldías en Coahuila: Alberto Hurtado

Se aclaró que el pasado 19 de diciembre de 2022 se presentó un convenio local, que la dirigencia nacional no aceptó y amagó con no formalizar la alianza si no se firmaba un convenio a modo, exigiendo temas sin justificación numéricamente electoral.

“Aun así, y con el fin de privilegiar el diálogo y no poner en riesgo la paz y el desarrollo de Coahuila, alcanzamos un acuerdo con las dirigencias nacionales del PAN y el PRD. En ese marco, el Partido Acción Nacional se comprometió a lograr el 20 por ciento de la votación, como lo aceptaron, tanto su dirigencia estatal y federal; hecho que no sucedió”, señalan en el PRI.

Los resultados de la votación del 4 de junio de 2023 fueron 624,024 votos del PRI, es decir, el 46.40 por ciento, pero el PAN solo logró 81,526 votos, el 6.06 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Alianza no está en riesgo en Coahuila, pero el PAN incumplió con porcentaje de votos en la pasada elección: Manolo Jiménez

“Ello demuestra con claridad, basados en resultados oficiales, que Acción Nacional incumplió el compromiso pactado de lograr el 20 por ciento de la votación para consolidar la alianza en Coahuila; sin embargo, la colaboración, hasta hoy, ha sido total”, se señala.

De acuerdo con el PRI, en el caso particular de Torreón, el PRI logró, 151 mil votos en la elección de 2023, frente a 31 mil 800 del Partido Acción Nacional, por lo que es irracional el punto de la dirigencia nacional de ese partido al exigir la candidatura para ese municipio.

“Dado que nuestra alianza es de propuestas, privilegiamos la unidad por encima de las ambiciones personales o de grupo, en la negociación local hemos aceptado que la candidatura a la Presidencia Municipal de Monclova sea para el PAN; cabe recordar que el PRI logró, en la pasada elección, 39, 638 mil votos en dicho municipio, frente a los 11,088 obtenidos por Acción Nacional. Aun así, nuestro interés es que el municipio siga avanzando con buenos resultados”, explica el PRI.

TE PUEDE INTERESAR: Renuncia Javier Díaz a Mejora Coahuila: va por alcaldía de Saltillo

El riesgo de la alianza solo es por la intromisión de la dirigencia nacional, sin embargo, “pese a la postura del PAN a nivel nacional, en Coahuila estamos listos para seguir construyendo un gran frente invencible junto a los panistas de nuestro estado y las y los militantes del PRD; pero sobre todo, con la ciudadanía, que es el eje central de nuestro proyecto y de la nueva forma de hacer política en Coahuila; ponderando ante todo, el bienestar de nuestras familias por encima de los intereses políticos”.

“Consideramos que esta actitud de la dirigencia nacional del PAN pone en riesgo lo que debiera ser la prioridad del Frente Nacional construido entre nuestros partidos políticos, que es la llegada de la precandidata Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República. En vez de estar concentrada en los 25 Estados de la República en donde no hay gobierno de la alianza, es increíble que esté enfocada en minar la alianza en uno de los siete estados en donde sí hay gobiernos aliancistas”.