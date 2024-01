Ruptura de alianza de Morena-PV-UDC resta oportunidades de ganar elecciones de alcaldías en Coahuila: Alberto Hurtado

Alberto Hurtado, diputado local por Morena, señaló que el rompimiento de la alianza con UDC y PVEM resta posibilidades de triunfo en municipios como Saltillo, Torreón y Acuña; además, preocupa que el PT vaya a postular candidatos en municipios donde Morena tendría más posibilidades de ganar alcaldías y temen que ocurra lo que en la pasada elección de gobernador, que solo vaya a dividir el voto.

“Me preocupa mucho San Juan de Sabinas, Frontera, Saltillo, porque en Saltillo el ingeniero Armando Guadiana consolidó 116 mil votos en la elección a la alcaldía; me preocupa Torreón, porque es el grueso de la población, y si vamos divididos, va a pasar lo de la elección a gobernador, que es lo que no debemos permitir que ocurra, hay que ser objetivos y serios”.

“Como Morena debemos preocuparnos y ocuparnos para no ir divididos, porque la elección anterior donde participó Guadiana fue muestra clara de que si vamos divididos, el único beneficiado es el PRI... lo que está pasando es preámbulo de lo que pasó en la elección del 2023, donde Guadiana se vio afectado con un PT que vino creciendo, con una UDC que no dejó de hacer lo que debía hacer y lamentablemente el beneficiado es el PRI”-

Lamentablemente, este rompimiento podría reflejarse en menos posibilidades de triunfo, consideró. Puso el ejemplo de Frontera, donde el voto se va a dividir y beneficiará al PRI porque hay un candidato muy competitivo del PT, el alcalde se requiere reelegir y se dividirá el voto, y lo mismo ocurrirá en otros municipios, dijo.

“Coahuila es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en una elección. PT, UDC, PVEM y Morena tienen que mostrar mucha humildad y ver de qué somos capaces en nuestros diversos nichos de oportunidad, cuando eso ocurra, vamos a empezar a trabajar con mucha sinergia”.

Por ello, se preguntó cuál es la intención del petista Ricardo Mejía Berdeja, con el objetivo de registrar candidaturas en 30 de los 38 municipios, y preocupa que donde hay oportunidad de ganar como Morena, el PT registrará candidatos.

“No sé realmente qué busca Mejía, me refiero al tema electoral de él, que quiera ser diputado federal o buscar una alcaldía, no sé, pero si vamos a empezar a trabajar con él, cómo veo que va a empezar la ruta, hay que hacerle un llamado muy franco, más que para quién trabaja, es ponernos las pilas para que Morena se convierta en un partido ganador. Es el llamado que haría a Diego del Bosque, a Ricardo Mejía; Lenin entiendo que va a ir solo, y el Verde siempre fluctúa”.

“Es una pena, una tristeza, en todos lados se cuecen habas, ya vieron el boletín del PAN que también se andan quejando de que el PRI no anda cumpliendo, en todos los partidos hay discrepancias. Me apena que no se haya concretado la alianza, Morena pudo haber negociado un poquito mejor y los demás partidos debieron haber sido más benevolentes en el sentido de que la marca fuerte es Morena, sin menospreciar la fortaleza de UDC en Acuña y del Verde en varios sectores del estado”.

“Nos preocupa mucho la situación porque lo que estamos buscando es que Morena se convierta en un partido ganador de elecciones, que vayamos ganando espacios. Lamento que no se haya podido concretar la alianza, que no se hayan dado consensos. En su momento buscaré dialogar con Diego del Bosque (dirigente estatal de Morena) para en un futuro colaborar de manera más estrecha y poner un granito de arena en estas situaciones que ya no deberían de pasar dentro de nuestro partido”.

A veces, indicó, pasa un factor muy penoso, que todos ganar, cada partido quiere lo suyo y si no se hace a un lado el ego personal, se corre el riesgo de no postular a los mejores perfiles, pues cada quien asegura tener al mejor gallo. Los partidos deben pensar en el ciudadano, no en el ego personal.

“Por ello, deben realizarse encuestas para medir la preferencia del electorado, para lo cual hubiera propuesta concretar la alianza y luego definir las candidaturas mediante sondeos de encuestadores locales”.

“Lamentablemente, todavía no tomo decisiones dentro del partido, pero me voy a ponderar para que en un futuro las coaliciones sean todo un éxito en el estado. Tenemos que convertir a Morena en un partido ganador, somos partido en el gobierno y no es posible que a seis años de gobierno no podamos ganar un distrito local, hay que reconfigurar todo lo que hay en el partido, qué estamos haciendo mal y cambiar la ruta”, concluyó.