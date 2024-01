Renuncia Javier Díaz a Mejora Coahuila: va por alcaldía de Saltillo

“ Excelente reunión con nuestro equipo de #MejoraCoahuila en #Saltillo con quienes vamos a desarrollar programas sociales de gran beneficio para nuestra gente. Aprovecho para agradecerle a Javier Díaz por su trabajo al frente de este programa, ya que hoy me anunció que buscará participar en un gran proyecto para bien de l@s saltillenses. Le deseo el mayor de los éxitos ”, publicó el gobernador Manolo Jiménez en sus redes sociales.

A la par, Díaz afirmó en redes sociales su “interés de participar en el próximo proceso electoral”.

“Estoy muy contento y muy satisfecho del trabajo que he realizado en los últimos meses como coordinador de Mejora Coahuila... muy emocionado con la posibilidad de poder participar en un proceso electoral donde poder aplicar toda la experiencia que tengo en las diferentes posiciones en las que he estado, en las que he trabajado, siempre con mucha dedicación, con muchos entusiasmo, con mucho profesionalismo”, dijo en entrevista con VANGUARDIA.

Aunque rehusó confirmar cuál es el puesto que buscará en los comicios de junio próximo, extraoficialmente se conoce que aspira a ser el abanderado de la coalición integrada por los partidos PAN, PRI y PRD a la presidencia municipal de Saltillo, con lo cual se confirmaría también que el actual alcalde, José María Fraustro Siller, no buscará la reelección.