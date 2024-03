No ‘preste’ crédito personal, ni siquiera a familiares, aconseja abogado de Ciudad Acuña

ACUÑA, COAH.- Profesionales del derecho advierten que quien presta su crédito puede correr peligro en las finanzas personales, pues al hacer esto, así como realizar compras a plazos, la deuda quedará registrada a nombre del titular.

“Esto los convierte en el único responsable”, dijo el abogado Fernando Antonio Fonseca Medellín.

“Hay quienes, por confianza de ser hijos, tíos, padrinos o cualquier pariente o amigos, piden prestado el crédito a quienes lo tienen, quizá por una necesidad, para regalar algo o simplemente porque les gustó algún producto y lo desean en su hogar.

“Esto no es nada sano, ya que quien usa el crédito ajeno, puede cumplir con dos o tres abonos y después ya no, inclusive hasta se ofenden si se les cobra. Por eso, es recomendable que los créditos no se presenten, inclusive, cuando estos se otorgan, se aclara que son personales, y así deben de ser”, aseveró.

Añadió que lo mismo pasa con las tarjetas de crédito, hay quienes, abusando del amigo, del primo, del tío, de la mamá o el papá, piden el plástico para hacer algunas compras, “aprovechar las ofertas”, o llevarse a casa una bicicleta para los niños, sin embargo, todos los abonos, toda la suma de las compras, será responsabilidad del titular de la tarjeta de crédito.

“Esto se da mucho en tiendas departamentales, con los créditos para sacar ropa, electrodomésticos, línea blanca y demás. Aquí la sugerencia es que el dueño del crédito, no lo use para que otra persona saque algún producto, porque al final de cuentas el crédito será para el dueño de ese crédito y la persona ajena que obtuvo el producto no tendrá ninguna responsabilidad con la empresa”, apuntó el profesionista.