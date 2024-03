Investigación periodística sobre caso de abuso sexual en Jardín de Niños ‘Guadalupe Borja’ en Saltillo gana premio en España

El trabajo mexicano Depredadores en las aulas, publicado en EL UNIVERSAL en alianza con Connectas, obtuvo este jueves el Premio Rey de España de Periodismo de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria por describir la “realidad terrorífica” de los niños y adolescentes que son víctimas de delitos sexuales cometidos por personal de sus escuelas.

El jurado, formado por reconocidos periodistas internacionales, reconoce que es un tema “muy bien documentado, que deja claro que el problema está en el círculo íntimo”. El trabajo de EL UNIVERSAL fue seleccionado entre 30 que fueron presentados para esta edición.

“Pensar que hay lugares donde llevas a tus hijos a clase es como llevarles a la tortura y violación, descompone el alma”, incidió el jurado al resaltar este trabajo de Alejandra Mabel Crail Pérez y Daniela Guazo Manzo, publicado el 26 y 27 de julio de 2023.

Con información pública sobre acoso, abuso y violación sexual cometidos contra estudiantes de educación básica entre 2012 y febrero de 2023, según explican las autoras, llegaron a la conclusión de que en ese periodo se registraron en el país 3 mil 534 agravios de este tipo contra alumnos.

”La mayoría de los agresores -añaden- son hombres y, aunque resaltan los docentes, también son señalados como responsables directivos, personal administrativo, encargados del aseo, entre otros”.

”La cifra es alarmante, pero conservadora, pues no todos los casos quedan registrados oficialmente ante las dependencias educativas: hay servidores públicos que no reconocen la violencia sexual en sus escuelas, que no registran los casos o que evitan hacerlos públicos”, denuncian las autoras.

Consideran que las historias que acompañan el trabajo de datos “evidencian el desinterés, la opacidad y el abandono institucional para con las y los estudiantes agredidos por el personal de los colegios”.

Solo 52 % de estos abusos llegó ante la Fiscalía, mayoritariamente por denuncias de las familias de las víctimas, pues el personal de las escuelas “no cumple con la obligación de notificar inmediatamente a las autoridades”, agregan.

Los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, los más prestigiosos en el ámbito iberoamericano, se conceden anualmente desde 1983 y fueron creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Los galardones se dieron a conocer este jueves. Se trata de la edición número 41 de estos premios que reconocen la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

Los galardones, a los que para esta ocasión se han presentado 293 trabajos de 21 países, valoran la excelencia periodística en seis diferentes categorías en formato texto, digital, vídeo o audio.

EL CASO DEL JARDÍN DE NIÑOS “GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ”

“J” salió del Jardín de Niños “Guadalupe Borja de Díaz Ordaz” en Saltillo, Coahuila, sumido en llanto, envuelto en un intenso dolor. Al llegar a casa, su madre se dio cuenta de que el niño de tres años tenía heridas en el área rectal. Llevaba apenas 27 días como alumno de 1°. Más tarde, se sabría que “Cantos”, el maestro de música, y Servando “el que barre”, lo agredieron sexualmente en el kínder.

En el caso del kínder “Guadalupe Borja”, los padres acudieron a la escuela en respuesta al dolor de su hijo, hablaron con la directora y la maestra de grupo: intuían que el niño había sido víctima de violación.

Los padres recuerdan fragmentos del diálogo que la directora inició con su hijo ese viernes 27 de septiembre de 2019:—¿Quién te hizo eso?—Gerardo— respondió el niño.—Gerardo, el niño de la maestra Nancy— insistió, como afirmando, la servidora pública.—No, Gerardo— reiteró “J”, en referencia al profesor de música.

Los padres cuentan que la directora se negó a llamar a una patrulla y a regañadientes levantó un acta de hechos en la que consignó que la víctima acusaba a otro estudiante, según la copia del documento que fue obtenida para esta investigación.

Les pidió volver a casa, bañar al niño y dormirlo. La directora, una servidora pública de la Secretaría de Educación (Sedu) del estado, no dio aviso inmediato a sus superiores. Tampoco dejó asentadas en el acta de hechos las palabras exactas de “J”, pues agregó información que, según el relato de los padres, el niño no mencionó y evadió su obligación de dar aviso a las autoridades de justicia ante la probable comisión de un delito.

Los padres de “J” se movilizaron y denunciaron, pues no era la primera vez que buscaban en la escuela respuestas por los focos rojos que detectaban en sus hijos.

Acudieron a un médico privado, porque ninguna instancia gubernamental le brindó atención médica inmediata al niño. Un pediatra acreditó la violación.

Más tarde, las terapias sicológicas que recibió el niño, indispensables en casos de violencia sexual, revelaron una historia de abusos reiterados cometidos no sólo por Gerardo, el profesor de música, conocido por los alumnos como “Cantos”, sino también por Servando, con cargo de intendente, “el que barría”, como lo identificaron los estudiantes.

Las autoridades judiciales determinaron que ambos servidores públicos agredieron sexualmente a “J”, a su hermano “T”, de cuatro años, y a varias de sus compañeritas y compañeritos. El análisis realizado a la información obtenida revela que esta problemática no se ha frenado en la última década, por el contrario, va en aumento.

Entre 2012 y 2015, las distintas secretarías de Educación del país reportaron 596 casos en todo México, un promedio de 149 al año. Los registros en ese periodo son pocos, pues las mismas dependencias reconocen que no registraban la información ni daban seguimiento a estos casos.