Nombra Manolo Jiménez a Blas Flores como Jefe del Gabinete y encabeza el equipo de transición

Blas Flores González, ex secretario de Fomento Económico y Turismo en el ayuntamiento de Saltillo será el hombre fuerte de Manolo Jiménez, futuro gobernador del estado; fue nombrado Jefe del Gabinete y Proyectos Estratégicos, y Ricardo González Hernández, ex secretario particular del gobernador electo cuando fue alcalde, se encargará de la oficina del Despacho del Gobernador.

Los dos anuncios los realizó el gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas, durante la firma del protocolo de inicio de la entrega recepción, en la cual estuvieron el gobernador Miguel Riquelme y parte de su Gabinete Legal.

Riquelme Solís garantizó que el Gobierno de Coahuila no se detendrá y funcionará con Manolo Jiménez al frente desde el próximo 1 de diciembre de 2023, para que se inicien la revisión de los pendientes financieros y que se pueda hacer el cambio de firmas correspondiente para el manejo de los recursos económicos.

La expectativa era que Jiménez diera a conocer más integrantes del Gabinete, sin embargo, esto será más adelante, por lo pronto solo dio a conocer los nombres de Blas Flores González y Ricardo González Hernández, el primero también como encargado de la transición por parte de su equipo, mientras que por la actual administración es Fernando de las Fuentes, actual Secretario de Gobierno.