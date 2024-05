‘Nos sentimos en peligro’; pasan vecinos más de 20 horas sin luz al sur de Saltillo

En las últimas semanas, se han registrado varios apagones en distintas partes del País debido a las altas temperaturas, y Saltillo no es la excepción.

El 24 de mayo, VANGUARDIA informó sobre la situación que enfrentan los saltillenses al sufrir apagones de forma aleatoria, como el caso de la colonia Guayulera, que, de acuerdo con sus habitantes, han permanecido sin luz hasta por siete horas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: se quedan sin electricidad colonias de Saltillo ¡hasta 7 horas!

Reportaron que en una gasolinera del sector se quedaron sin electricidad durante medio día, por lo que decidieron utilizar una planta de luz para no depender de la Comisión Federal de Electricidad. El señor Armando, vecino de la gasolinera, indicó que estos apagones son inusuales: “A mí se me fue la luz, antier como de 7 a 10 de la noche, pero a la señora de enfrente no, ni al de al lado”.

“Dos calles más arriba estaba una camioneta de la CFE y me dijeron que se había afectado la luz porque se cayó un árbol con el aire que hizo el miércoles”, añadió.

Sin embargo, el pasado viernes los colonos de la calle Licenciado Javier Rojo Gómez, en la Unidad Habitacional Francisco I. Madero, ubicado en la colonia Bellavista, reportaron haberse quedado sin el suministro de energía por más de 20 horas.

De acuerdo con la señora Carmela, el apagón inició al filo de las 15:00 horas y no fue hasta las 12:15 que se restableció el suministro.

“Primero escuché como que algo tronó e inmediatamente nos quedamos a oscuras. Mi hija y yo estábamos comiendo cuando pasó y de volada desconectamos los aparatos eléctricos, pensamos que sería cosa de un par de horas, pero comenzamos a preocuparnos cuando dieron las diez (22:00) y aún no llegaba”.

Otra vecina, quien prefirió omitir su nombre, dijo que ella y su familia se sentían preocupados, debido a que la comida corría peligro de echarse a perder por el calor.

“Ayer estuvo haciendo un calor insoportable, lo malo fue que como no ha habido luz, la comida se nos empezó a descomponer. Tuve que tirar mi jamón y un pollo que tenía ahí guardado, ni como calentar algunas cosas”, expresó mientras observaba a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizar labores de reparación.

Aunque no se reportaron personas con afectaciones por las altas temperaturas, otro residente del lugar dijo que “nos sentimos en peligro, pues con este calorón que hace sin podernos abanicar, tomar agua fresca y luego quizá comer algo echado a perder, nos pudimos intoxicar o hasta sufrir golpe de calor. Lo malo también fue que por aquí viven varias personas de la tercera edad y algunos de ellos cuidan nietos”.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: apagones en México son estratégicos por alta demanda de electricidad, señala Alberto Hurtado

“Está grave el asunto porque varios tienen padecimientos y hay medicamentos que sí o sí deben estar refrigerados, también les estamos poniendo mucha atención a los niños porque ellos son más vulnerables que uno”.

De acuerdo con Sam, vecina del lugar, al ver que la situación no se resolvía, decidió llamar a la CFE para saber lo que estaba sucediendo y si ya existía un reporte previo.

“La verdad llegó un punto donde estábamos a oscuras y yo ya no tenía pila en el celular, entonces me fui a casa de una amiga que vive por mi casa a cargarlo. Ahí marqué al 071 como por ahí de las 10 y media (22:30) y me dijeron que ya lo habían reportado, que hacía 40 minutos habían mandado una cuadrilla y que como en dos horas, ponle tú que a las 12 y media, ya iba a quedar”.

“Pues no quedó, llegué a mi casa a las 12 y hasta me dio miedo porque estaba todo iluminado, menos mi calle, no se veía nada, ni movimiento de los trabajadores. Me metí a mi casa y dije ‘pues qué voy a hacer despierta’, me dormí y todavía desperté para ir al baño como a las dos (02:00) y oh, sorpresa, seguíamos sin luz. Hoy desperté a las ocho (08:00) y ¿qué cree? Seguía sin luz. Sabe si esas dos horas eran en años perro o qué”, comentó entre risas.

Vecinos informaron a VANGUARDIA que a las 11:00 horas de este sábado 25 de mayo, trabajadores de la CFE se encontraban realizando labores en un transformador, mientras eran observados por algunos afectados.

“Ya cumplimos más de 20 horas sin luz, lo único que quiero es ver qué se me echó a perder del refri, prender el ventilador y tomarme un (vaso de) agua con hielo. Milagro no se nos fue el agua tampoco”, finalizó Sam, al declarar que en dicho sector también sufren limitaciones en el suministro hídrico.

El servicio de energía fue restablecido hasta las 12:15 horas de este sábado.

Cabe destacar que la CFE ha informado que un total de 2.6 millones de usuarios en el país se vieron afectados por apagones durante la segunda ola de calor que azotó a México entre el 7 y el 11 de mayo.