“En 1999 yo me gané un GameBoy Color edición especial con Chabelo”, publicó Filiberto Salcido.

“Muy padre programa, te emocionabas con la catafixia. Un programa Muy limpio, muy puro para toda la Familia. Nunca olvidaremos al Cuate Mayor”, escribió Mary Chávez.

“Siempre soñé con ganarme un carrito con las caritas del Duvalin: ‘A tu Duvalin le quitas la tapita le cortas la carita y en una cartita me mandas 3 me mandas 3”, compartió Andrés Wong.

Ana Luisa Leza Hilario recuerda a Muebles troncoso, el osito montes, la catafixia.

“Jijiji, cuando jugaba el taka taka”, dijo Titina Aguirre.

“Una vez cuando en GM organizaban las posadas a las familias de los trabajadores en el estadio Madero, un año trajeron a Chabelo, recuerdo que el show empezó a la 10 de la mañana de un domingo, se suponía que el programa de Chabelo a esa hora terminaba, yo le preguntaba a mi mamá cómo iba a ser posible que Chabelo llegará a tiempo a Saltillo (en ese tiempo yo tenía como 7 u 8 años) como coincidencia ese día el programa lo habían grabado como en un tipo de teatro (no fue en el estudio de Televisa) por lo que mi mamá me dijo que por esa vez dejó el programa grabado para poder venir, ahora sé que todos sus programas no eran en vivo, pero de niño fue una ilusión muy bonita ”, recordó Ángel Slim.

MeMo García lo recuerda de la siguiente manera: “Cuando lo llegaba a ver, es que iba llegando del pedo”.

El programa “En Familia con Chabelo” se transmitió durante 48 años por Televisa, donde “el cuate de los niños” inició no como conductor, sino tras bambalinas.

Fue hasta el 6 de enero de 1968 que “En familia con Chabelo” haría su debut en la televisión mexicana, con Xavier López en el mismo personaje que obtuvo por accidente 12 años atrás.

“En Familia con Chabelo” duró casi 48 años al aire. Se transmitió todos los domingos desde el 6 de enero de 1968 hasta el 20 de diciembre de 2015.

Hasta el mediodía de este domingo, la encuesta de VANGUARDIA sobre Chabelo tenía 26 reacciones y 64 comentarios.