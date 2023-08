Oootro escándalo de la alcaldesa morenista de Múzquiz, Tania Flores

La señora Josefina Mendoza Moreno, mamá del reportero independiente Alejandro Reyes Mendoza, compartió un audio de la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, de Múzquiz, en el que dictó órdenes para que coordinadoras, del Municipio o de Morena, hablen mal de Alejandro, detenido y sentenciado por supuesta portación de arma y droga.

La orden la habría dado antes de que se publicaran las notas sobre la detención de su hijo para revertir los comentarios a favor de su defensa y crear un clima de animadversión en su contra.

“Necesito que le digas a la raza de nosotros, güey, que publiquen que qué bueno, que las coordinadoras, que todo donde anden publicando lo de Conejo, güey, que los que lo están defendiendo decirles ‘ay, no manchen, ¿a poco no sabían que vendía? Traía a todos los muchachos locos y ahora sí es un santo y la madre. Necesitamos revertir los comentarios, güey, necesito que me ayudes en eso, no puedo yo sola. Ya van a salir las notas donde se detuvo al güey”.

Ese es el audio con la voz de la alcaldesa y la señora Mendoza considera que con eso se comprueba que Tania Flores estuvo detrás de la detención de su hijo, por supuestas críticas a la administración municipal.

“Eso lo debió haber dicho cuando lo detuvieron porque está diciendo que ya van salir las notas donde lo detuvieron, nada más que ahora que se está destapando toda la cloaca, pues salió eso”, dijo, al indicar que el audio se lo hicieron llegar.

La intención, señaló, es hacerlo parecer como culpable y para eso utilizar una estructura afin a la alcaldesa usando las redes sociales en contra de Alejandro Reyes Mendoza, detenido el 14 de abril del año pasado por policías municipales, entre ellos el comandante Humberto García, alias “El Mono”, quienes lo “invitaron” a descender del carro para informarle que Tony Flores, diputado electo por el PT, deseaba hablar con él para aclarar una información que involucraba a su hermana.

Un día antes, la publicación apareció en la página de internet de otra persona, pero firmada aparentemente por su hijo, quien les aclaró que él no era responsable de la información y no era su página.

Al bajar del carro lo aprehendieron y pusieron a disposición de policías estatales. Lo trasladaron a las oficinas de la Fiscalía General en Monclova, donde le informaron que estaba detenido por posesión de droga y una pistola calibre 40, lo que el acusado negó.

MADRE CONFÍA EN INOCENCIA DE SU HIJO

La señora Josefina Mendoza confía plenamente en la inocencia de su hijo y considera que la alcaldesa está detrás de todo eso, como lo prueba el audio donde ordena hablar mal de su hijo. “Eso me hace pensar lo que toda la gente dice, ya con un poquito más de pruebas, que ella está involucrada en la detención de él”.

“Ella sabe perfectamente bien que está mintiendo, que mi hijo es inocente. Él sigue detenido, sentenciado a 8 años de prisión ¿Lo cree justo?”. La familia apelará a la sentencia, argumentando una serie de inconsistencias en la detención y el proceso, como el hecho de no realizar un peritaje de huellas dactilares en el arma y el envoltorio, para descartar que las huellas corresponden a Conejo.

Explicó que su hijo no pidió un juicio abreviado ni se declaró culpable confiando en su inocencia y ahora paga una condena injusta. Además, el arma reportada en el expediente, no corresponde a la que tienen en físico las autoridades.