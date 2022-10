Operan sólo 2 de 15 apps de transporte en Saltillo; inDriver y DiDi son las únicas activas

Aunque en Coahuila al menos 15 compañías de transporte privado ya cuentan con su registro para operar, sólo dos se encuentran activas en la capital, mientras el resto se encuentran desactivadas en la zona.

En un ejercicio de verificación, VANGUARDIA accedió a las aplicaciones en teléfonos móviles de diferentes marcas para constatar su funcionamiento, sin embargo, sólo dos –inDriver y DiDi– operan en la capital.

Publicidad

En el caso de DiDi, esta semana ha enviado notificaciones a sus usuarios en donde informa que continúa operando con normalidad en Coahuila, esto luego de la suspensión temporal que tuvo, de acuerdo a lo detallado por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado (SIDUM).

Mientras que inDriver opera con normalidad, luego de que este pasado lunes se anunciara que ya contaba con la licencia de operación en el estado.

El resto de las aplicaciones que, aunque también han cumplido con los requisitos de empresa para dar servicio por medio de plataforma o aplicación telefónica, como Beat, Click to go, Yo voy y Taxi App Caller, no se encuentran activas.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila es el estado con el mayor incremento del delito de violación; tuvo 513 denuncias en 2021

Al momento de descargar la app y comenzar a usarla, el mensaje vía SMS que debe compartir un código para el inicio de sesión de usuario, no responde, sin que el procedimiento para darse de alta se haya completado.

En algunos casos, como en las aplicaciones de Bolt y Pink-Nave, One Mobility, Driver App, En Taxi, Capital Coahuila Driver, Vooy y Saferentals, donde se puede completar el registro de usuario, pero a la hora de solicitar un viaje anuncia que “no está disponible aquí” y ofrece la opción de cambiar su ubicación a otras ciudades donde sí tiene servicio.

Publicidad

Hasta el momento se desconoce qué razón ha llevado a las empresas a no tener operaciones en la entidad.