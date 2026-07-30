Operativo coordinado deja 28 detenidos en Ramos Arizpe; destaca Alcalde estrategia de seguridad

RAMOS ARIZPE, COAH.- La coordinación entre los tres órdenes de gobierno continúa siendo uno de los principales ejes de la estrategia de seguridad en Ramos Arizpe, lo que permitió la detención de 28 personas durante un operativo realizado en días recientes, informó el Gobierno Municipal. Entre las acciones más recientes destaca la intervención de elementos de la Policía Preventiva Municipal el pasado miércoles 29 de julio, quienes, con apoyo del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2), detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de lesionar a otra persona con un pedazo de block en un incidente ocurrido en la colonia Manantiales.

Tras su aseguramiento, el presunto agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que el trabajo conjunto entre las diferentes corporaciones de seguridad ha contribuido a mantener la tranquilidad en el municipio, además de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y respuesta en beneficio de las familias ramosarizpenses.

Asimismo, destacó que la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha fortalecido la colaboración entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Policía Preventiva Municipal, permitiendo una atención más eficiente a las necesidades en materia de seguridad. “La estrategia impulsada por el gobernador ha consolidado una estrecha colaboración entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Policía Preventiva Municipal, lo que permite atender de manera más eficiente las necesidades en materia de seguridad, de ahí que seguimos realizando los distintos operativos coordinados”, señaló el edil.

Gutiérrez Merino añadió que el Gobierno Municipal continuará fortaleciendo a la Policía Preventiva y de Proximidad para brindar un servicio cada vez más eficiente y cercano a la ciudadanía. Finalmente, reiteró que los operativos de vigilancia se mantendrán en todos los sectores del municipio con el objetivo de preservar la seguridad como un compromiso permanente con la comunidad.