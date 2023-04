Ordena INE a Morena Coahuila reemplazar promocional de televisión por ser contenido calumnioso

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), ordenó a MORENA sustituir el comercial de televisión denominado ‘Armando Guadiana Coah’, que fue pautado para la etapa de campaña electoral en Coahuila.

De acuerdo con la Comisión, el promocional utilizó frases genéricas que no están amparadas a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Las frases que se determinaron en contra de los estándares son “Los que se han enriquecido y robado el dinero del pueblo por muchos años” la cual podría referirse al supuesto robo establecido en el código Penal de Coahuila.

“En este sentido, la expresión “robado el dinero del pueblo por muchos años”, no es genérica, ya que contiene la imputación de un posible delito, por lo que no encuadra dentro del concepto de opinión o crítica, al no tratarse de la emisión de un juicio de valor por parte del partido”, afirmó en un comunicado el viernes 31 de marzo la Comisión.

Se planteó que los dichos pueden interpretarse como que existen investigaciones en torno a estas posibles irregularidades y que existe la imputación de hechos que podrían ser delitos.

Los miembros de la Comisión se refirieron además a que había “calumnia” pues afirmaron que “se ha logrado privilegiar el debate sobre las ideas, en lugar de las campañas negras que acostumbraban hacer los partidos”.