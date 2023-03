Otro 8M y el mismo reclamo: ¡Ni una más! Son 10 años de feminicidios en Coahuila y 167 vidas rotas

A dos días de cumplirse una década del primer feminicidio registrado en Coahuila, y con el antecedente, en 2017, de una solicitud de alerta de género que no se emitió porque fue parcialmente solventada, el Estado no ha podido garantizar la no repetición de este delito que además de ir en ascenso se comete cada vez con mayor grado de violencia contra la mujer.

VANGUARDIA documentó vía solicitudes de información que entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2023 han ocurrido en Coahuila 167 feminicidios.

La tipificación del feminicidio como delito en el estado se realizó el 20 de noviembre de 2012 al incorporarlo en el artículo 336 bis como delito autónomo, con una sanción de 20 a 50 años de prisión, multa, y la pérdida de todos los derechos en relación con el ofendido, incluidos los de carácter sucesorio.