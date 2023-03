Feminicidio de Gabriela en Coahuila, ¿se obtuvo justicia sin reparación del daño?

“Si bien, cuando hablamos de la sentencia y que hablamos de que la persona fue encontrada como responsable, la familia sí siente cómo esta parte de justicia”, detalló Enrique Martínez, asesor jurídico de los deudos de la persona víctima. “Pero siguen faltando los restos no encontrados de Gabriela”.

Esta resolución generó un sentimiento de justicia para la familia de Gabriela, pero no la estabilidad emocional ante la espera de que las autoridades ministeriales encuentren los restos completos de su hija.

Sus padres acudieron a la Fiscalía para Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas donde omitieron tomar el reporte, como marca el Protocolo Alba, creado para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas reportadas como no localizadas.

El 11 de agosto de 2019, Gabriela comentó a sus familiares que acudiría a casa de Francisco Jordán a recoger sus pertenencias. A partir de ahí, no fue localizada .

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado recomendó a la Fiscalía de Personas Desaparecidas que mediante las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y de no repetición reparara el daño sufrido por las acciones y omisiones cometidas por sus agentes, a las víctimas indirectas.

“Las anteriores consideraciones permiten inferir que se vulneró el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de los familiares de Ag1 (Gabriela), toda vez que los policías de investigación adscritos a la Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata (UEBI) de la Fiscalía de Personas Desaparecidas (FPD), una vez les fue informado sobre la desaparición de Ag1, no realizaron de forma inmediata y con la debida diligencia las investigaciones necesarias que tuvieran como finalidad su localización ; además sus acciones se realizaron fuera de los términos establecidos en el Protocolo Alba, diseñado para la búsqueda de mujeres en situación de desaparición, por lo que con tales omisiones incurrieron en un retraso que causó una deficiencia en el servicio que presta la referida institución”, dice la recomendación.

La experiencia como usuarios del sistema de procuración de justicia, que de acuerdo a la recomendación de la CDHEC revictimizó a Gabriela y a sus familiares, al no encontrar eco en la inmediatez de la búsqueda e investigación, les llevó a continuar el proceso enfocado en esclarecer los hechos y la memoria de Gabriela.

“En este proceso desde 2019, justo antes de que nosotros podamos tener una audiencia intermedia, se da otro feminicidio y la familia ahí decidió que no se quería ir a procedimiento abreviado, si no que se quería ir a juicio”.

Un año antes del feminicidio de Gabriela, el documento de resolución de la Secretaría de Gobernación respecto de una solicitud de alerta de género por violencia contra la mujer, recomendó al estado, como indispensable, fortalecer la operatividad del Protocolo Alba y agilizar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

Localizar los restos faltantes de Gabriela dependen de su feminicida.

Han transcurrido más de 365 días desde que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la recomendación 05/2022 a la Fiscalía General de Coahuila y la fecha de arranque para la búsqueda de los restos faltantes de Gabriela, dependen de su feminicida y de la disposición del nuevo inquilino de la casa donde se le arrebató la vida.

La coordinación estatal de Protocolo Alba, a cargo de Luis Humberto Valdés Flores, quien da seguimiento a la carpeta de investigación y a la recomendación, asegura que la fiscalía cuenta ya con un plan de acción trazado en tres vertientes para dar cumplimiento a uno de los ocho puntos que integran la recomendación.

Sin fecha precisa de inicio, el funcionario ministerial adelantó que junto con el área de Servicios Periciales y la Comisión Estatal de Búsqueda, realizarán, a petición de la familia, una nueva inspección del domicilio donde vivía Gabriela con su feminicida. “...pero hay una esquinita en la que está como descarapelado el cemento, por eso la inquietud de la familia y sus representantes legales”.

De acuerdo con Valdés Flores, en 2019, cuando ocurrió el feminicidio y se hizo esta práctica con equipo K9, hombre-perro, los canes no detectaron restos humanos en el sitio. “...pero tienen ellos esa inquietud. Vamos a hacer una nueva prospección completamente en el patio, en donde vamos a utilizar un geo radar, equipo que atraviesa el suelo y detecta todo lo que no sea tierra. De acuerdo a la figura que logre detectar, determinaremos si pueden ser huesos o no, y entonces escarbaríamos”.

Concretar este primer paso depende de empatar agendas del nuevo inquilino del domicilio y de los agentes del área pericial. “Ya platicó feminicidios con él. Nada más que él nos comenta que trabaja en una fábrica, y quedó de avisarnos un día que él tuviera libre y que estuviera ahí para podernos dar el acceso de forma voluntaria. Estamos en ese inter de podernos coordinar igual que él con el personal de servicios periciales para hacerlo de forma inmediata”.

La coordinación ministerial plantea que de no obtener resultados de esta inspección, realizará una nueva búsqueda en toda la colonia Valencia. “Vamos a verificar arroyos, baldíos, ahí cerca hay otros terrenos donde no hay inmuebles. Queremos profundizar en los arroyos”.

Esta vez, dijo el funcionario, con el georradar que en su momento no se utilizó aunque la fiscalía ya contaba con la herramienta.

“Otra vez en baldíos, incluyendo obviamente en donde se encontró el torso. Nos comentan que al final de la colonia, donde se terminan las casas, hay incluso un arroyo, un pedazo de monte, más o menos grande. Insisto, sí se realizó en 2019, no con el georradar porque es para terrenos planos”.

Esta vez, dijo el funcionario, abarcarán un perímetro más extenso ante la posibilidad que los restos óseos hayan sido trasladados hasta por tres kilómetros de distancia por animales depredadores.

“En 2029 si se hizo este trabajo, pero vamos a hacer una segunda revisión por aquello que se nos haya pasado o abarcar más distancia con ánimo de localizar las demás partes del cuerpo de Gaby y solventar ese punto de la recomendación, y sobre todo para la tranquilidad de la familia y que vean el hecho del despliegue y el trabajo”.

Luis Humberto Valdés Flores aseguró que con base en territorio y temporalidad, cada resto encontrado, aunque no corresponda al caso de investigación, se somete a un cruce de ADN con los padres de Gabriela para determinar si pertenece o no a la mujer de 23 años.

“Insisto, no nos pueden dar por cumplida (la recomendación) porque (los puntos) no son concluyentes. Si no los localizamos, (los restos) siempre estará incumplida. De hecho, eso es lo que nos pasa con todas las recomendaciones que nos emite la comisión”.

La otra apuesta de la fiscalía es que la ex pareja de Gabriela, quien cumple su sentencia en un Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) en el estado de Nayarit, coopere dando la ubicación exacta de los restos de Gabriela, a cambio de “un beneficio”, explicó Valdés Flores. “Cambiarlo a un CERESO más cerca de su familia”.

“Hay que pedir permiso a los CEFERESOS y dependemos de la fecha que ellos nos den. El trámite para poder hablar con un reo federal tarda hasta tres meses, pero ya incluso debe estar la solicitud hecha”, dijo el coordinador ministerial.

Durante las audiencias judiciales por este feminicidio, Francisco Jordán declaró haber colocado los restos de Gabriela en bolsas plásticas que dejó en distintos domicilios de la colonia Valencia, un día de recolección de basura, a fin de no dejar evidencia. Si Francisco Jordán refiriera un cambio en su declaración, la búsqueda y estrategia cambiarían de curso, dijo el funcionario ministerial.

En el año 2019, la Fiscalía realizó un operativo de 32 días consecutivos en el relleno sanitario de Saltillo, en la fosa donde se coloca la basura que transportan los camiones que prestan el servicio a la colonia Valencia.