Pacta Ramos Arizpe con CFE plan contra apagones; invertirán 15 mdp en sistema para pozos

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó su coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para mejorar el servicio eléctrico en el municipio, luego de que el alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión de trabajo con el superintendente de la paraestatal, Roberto Velázquez. Durante el encuentro se revisaron los avances del programa de electrificación de la colonia Urbivilla, las acciones que se desarrollan en los ejidos mediante el programa de Iluminación Rural y las alternativas para atender con mayor eficiencia los apagones registrados en distintos sectores del municipio, donde en algunos casos se han presentado hasta 17 interrupciones del servicio en un solo día.

El alcalde informó que uno de los principales acuerdos fue establecer un mecanismo de comunicación inmediata entre el Gobierno Municipal y la CFE para responder con mayor rapidez cuando se registren fallas en el suministro eléctrico. “Queremos trabajar de la mano con la Comisión Federal de Electricidad para atender los apagones de manera inmediata y, sobre todo, encontrar soluciones de fondo que permitan reducir este tipo de situaciones que afectan a las familias, a los comercios y a la industria”, señaló. Como parte de los compromisos, ambas instancias dieron seguimiento al proyecto para ampliar la red eléctrica en la colonia Urbivilla, mediante un esquema de colaboración que permitirá gestionar recursos para fortalecer la infraestructura eléctrica del sector. Entre las acciones previstas se encuentra la reconversión de líneas subterráneas a aéreas para disminuir las variaciones de voltaje que han provocado daños en aparatos eléctricos de los habitantes.

Asimismo, se revisó la estrategia para modernizar el alumbrado público en diversos bulevares del municipio, mediante la sustitución gradual de luminarias convencionales por tecnología LED, con el propósito de mejorar la iluminación y reducir el consumo de energía. De acuerdo con la información compartida por la Comisión Federal de Electricidad, los apagones registrados durante las últimas semanas obedecen principalmente al incremento en la demanda de energía provocado por las altas temperaturas y el aumento en el consumo eléctrico.

INVERTIRÁN 15 MDP PARA PROTEGER EL AGUA Durante la reunión también se abordó el funcionamiento del sistema eléctrico que abastece los pozos de agua del municipio, con el objetivo de implementar alternativas que reduzcan las afectaciones al servicio cuando ocurren interrupciones de energía. En ese sentido, Gutiérrez Merino anunció que el Ayuntamiento proyecta una inversión cercana a los 15 millones de pesos para instalar un sistema de monitoreo y reactivación remota en los 20 pozos principales de Ramos Arizpe. “Es un sistema eléctrico que por medio de internet nos avisa hasta el centro dónde se apagó la bomba y donde nada más tengamos que aplanarle a un botón y se reactive, evitando que la persona vaya hasta allá y que se vacíen las líneas de red”, detalló el edil. El edil agregó que esta tecnología permitirá reducir los tiempos de respuesta ante fallas eléctricas y disminuir las afectaciones en el suministro de agua potable para la población. Si lo deseas, también puedo convertir esta información en una versión más extensa con contexto sobre los apagones y sus afectaciones a la industria y a las colonias de Ramos Arizpe.

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