Superan Clínicas de la Salud Popular las 48 mil acciones gratuitas en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.– Las Clínicas de la Salud Popular del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe superaron las 48 mil acciones de atención durante lo que va de 2026, consolidándose como una alternativa de atención médica gratuita para las familias del municipio. Impulsadas por la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, las dos clínicas municipales de primer nivel, ubicadas en los sectores Analco y Manantiales, ofrecen consultas médicas, medicamentos, estudios de laboratorio, atención dental y servicios de optometría sin costo para la población.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, entre enero y la fecha se han realizado 48 mil 290 acciones de salud, reflejo de la demanda y confianza que la ciudadanía ha depositado en este programa. Las cifras incluyen 7 mil 786 consultas médicas generales, la entrega de 18 mil 760 medicamentos gratuitos, 12 mil 332 estudios de laboratorio, mil 715 consultas dentales, 3 mil 264 procedimientos odontológicos, 2 mil 540 interpretaciones de estudios clínicos, 983 exámenes de la vista y la entrega de 910 lentes. La administración municipal destacó que este esquema busca fortalecer la medicina preventiva, al tiempo que contribuye a reducir el gasto de las familias en servicios de salud. Victoria Ortiz, habitante de la colonia Villa Sol, relató que acudió a una de las clínicas para atender a su hijo por un cuadro de tos y destacó la atención recibida.

“Hoy vine porque mi hijo tiene tos y lo atendieron muy bien. Me pareció excelente que tanto la consulta como los medicamentos sean gratuitos. Quiero agradecerle al alcalde y al Municipio porque es una ayuda muy grande, ya que a veces no podemos pagar un doctor particular”, expresó. Por su parte, Sonia Franco, vecina de la colonia Analco, señaló que el programa representa un alivio para la economía familiar, ya que además de la consulta médica, también recibió gratuitamente los medicamentos prescritos.

“Ayer vine a consulta y hoy regresé por mi receta; ambas fueron gratuitas. Esto nos beneficia mucho porque muchas veces sí alcanzamos a pagar una consulta particular, pero ya no los medicamentos. Me da gusto que apoyen a las colonias y a la gente que más lo necesita”, comentó. Con estos resultados, las Clínicas de la Salud Popular se mantienen como uno de los principales programas sociales del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, al brindar servicios médicos gratuitos y de primer nivel a miles de habitantes.

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