Pandemia ahuyentó a donadores de sangre en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- “Si de por sí entre la población no hay una buena cultura sobre la donación de sangre, durante la Pandemia por el COVID-19 se redujo considerablemente, ya que las personas estaban confinadas y con mucho miedo”, refirió el promotor de la idea de crear un banco de sangre en Ciudad Acuña, Coahuila, José Celestino Saldaña.

“La sangre al final es una terapia humana que sirve para tratar a todos los enfermos y solo por la donación se puede conseguir a través de las personas, aunque durante la pandemia estaban confinadas y con miedo, lo que redujo el padrón de donadores voluntarios, de más de 250 a solo 10”, lamentó.

José Celestino afirmó que esta situación afecta a pacientes con enfermedades como leucemias agudas, que requieren transfusiones de manera constante y en grandes cantidades, o insuficiencia renal avanzada o hasta anemia; mujeres que atraviesan por hemorragias durante su embarazo que ponen en peligro su vida o la del bebé y pacientes que viven accidentes traumáticos.

“Donar es una acción de generosidad; ayuda a las personas que lo necesitan y a quienes forman parte de nuestra comunidad. Cuando donas sangre, otros pueden vivir. Por eso nuestra insistencia de que vuelva a crecer nuestro padrón de donadores voluntarios, que solo serán llamados cuando se requieran”, mencionó.

Dijo que todos los días algún paciente en algún hospital necesita de sangre, y la mayoría de las veces se batalla mucho para encontrar donadores; a veces los familiares no pueden donar, por diversas razones, aunque tengan el mismo tipo, así que es muy necesario un padrón de gente que esté dispuesta a ayudar, a salvar vidas.

“Lamentablemente cuando nosotros necesitamos es cuando andamos muy apurados buscando donadores de sangre y cuando no necesitamos y nos piden ayuda, ponemos muchas excusas. Es por eso que les pido, no solo a quienes viven en Acuña, sino en los alrededores, que me busquen en el Centro de Salud y se anoten en el Padrón que estamos conformando; ojalá podamos tener una lista de 2 mil ó 3 mil donadores”, apuntó.