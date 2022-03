Para la próxima semana queda padrón de agresores en Coahuila

TORREÓN, COAH.- La próxima semana concluye el estudio técnico para presentar el padrón de agresores del Poder Judicial que identifica a las personas que hayan sido sentenciadas por delitos relacionados con la violencia familiar y de género, o que hayan sido referidos como deudores solidarios.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Miguel Mery Ayup, informó que en este primer padrón pudieran ser unos 2 mil 800 casos judicializados en todo el Estado por este fenómeno social en el último año.

De este grupo, unas 200 personas fueron denunciadas por no haber cumplido con su obligación impuesta por una autoridad familiar, pues ya se habían comprometido a aportar cierta cantidad de dinero a su ex pareja para la manutención de sus hijos y no cumplieron.

El Poder Judicial del Estado, lo que pretende con ello es reducir la cifra de que, por cada cuatro hijos de padres separados, solo uno recibe apoyo para su alimentación y cuidados.

Todos estos datos serán presentados la próxima semana en un apartado público, cuidando la integridad de los hombres, sus datos personales y lo que tiene que ver con su privacidad.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia explicó que será un modelo como el que se tiene en Estados Unidos, donde ante una sentencia por agresión en cualquiera de sus formas será publicado.