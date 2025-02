POLITICÓN: ¡Se dan con todo! Escándalo por presunto uso político de programas estalla acusaciones entre morenistas

I. UNA BUENA Y UNA MALA...

La buena noticia para el morenismo comarcano es que ¡por fin se hicieron notar como no lo habían logrado nunca antes! La mala es que fue por las peores razones posibles. La encargada de inaugurar el carnaval de pedradas en que se convirtió la jornada de ayer fue la regidora Alejandra Salazar , quien no se anduvo por las ramas y, a través de un video difundido en sus redes sociales, acusó sin ambigüedades a sus “compañeros”, Cecilia Guadiana y Alberto Hurtado , de “mentir, robar y traicionar”, además de recibir recursos del PRI y ser, debido a ello, “un PRI disfrazado de morado” en Coahuila.

II. PEDRADAS

¿La razón de la acusación? La presencia de los “camiones de la salud” −de la senadora y el diputado local− en las instalaciones de la delegación local de la Secretaría del Bienestar , mientras se realizaba el reparto de tarjetas a las beneficiarias locales de la pensión para adultos mayores. Y una vez que Salazar incendió la pradera, detrás de ella llegaron todas las “figuras relevantes” del morenismo local: Antonio Attolini , Antonio Castro , Luis Fernando Salazar , además de los inicialmente aludidos... y todos llegaron con piedras.

III. DAMNIFICADO

El que resultó más raspado en el zipizape moreno fue, sin duda, el delegado del Bienestar, Américo Villarreal Santiago, pues al final del día fue en la delegación a su cargo donde se instalaron, además de los citados camiones, carpas con personal uniformado con logotipos de “La Infanta” Guadiana que, entre otras cosas, distribuyó panfletos en los que se promociona su actividad legislativa. Muchas maromas discursivas tendrá que realizar el representante en Coahuila de la Secretaría que encabeza Adriana Montiel Reyes para convencer a alguien de que no ha puesto la dependencia −y sus recursos− al servicio de las ambiciones políticas de su pareja sentimental.

IV. SE LLEVAN FUERTE...

Por cierto: qué bueno que los morenistas están en contra del racismo y del clasismo, pues de otra forma habrían maltratado aún más a quien todo mundo conoce como “el novio del Bienestar”. Y es que en los videos que difundieron en redes “los Salazar”, no desaprovecharon ninguna oportunidad para referirse a él como “el tamaulipeco que llegó a adueñarse de la Secretaría del Bienestar”. Habrá que ver cómo sigue desarrollándose la guerra que inauguraron ayer los que prometieron adecentar la actividad política...

V. VIENE EL ‘HUMO BLANCO’

Hoy, hoy, hoy vence el plazo para que los tres poderes del Estado definan la lista de nombres que integrarán las planillas que aparecerán en la boleta de la elección judicial en marcha, de acuerdo con el calendario del proceso que publicó el Poder Legislativo de Coahuila. Mañana, a más tardar, esas listas deberán estar en el escritorio de Óscar Rodríguez Fuentes , presidente provisional del Instituto Electoral de Coahuila ( IEC ), cuyo Consejo General deberá procesar las candidaturas para armar las boletas que se le entregarán a quienes decidan acudir a las urnas el primer domingo de junio próximo.

VI. ¿HABRÁ INCONFORMES?

Tras quedar claras las candidaturas se abrirá un larguísimo período de “inactividad”, pues será hasta el 9 de mayo cuando arranquen las campañas −whatever that means− de quienes buscarán una magistratura y, 10 días después, las de quienes pretendan ser electos jueces. ¿Qué pasará en el inter? Probablemente se desahogarán los recursos legales que interpongan quienes decidan judicializar el proceso. Habrá que estar atentos.

VII. CONVOCATORIA, ¿PARA QUÉ?

Dicen los que saben, que quienes están esperando la publicación de la convocatoria para renovar la presidencia del IEC y tres consejerías más, luego de la salida de Rodrigo Paredes Lozano −removido por el Consejo General del INE por irregularidades graves− harán bien en armarse de paciencia... o de resignación. Y es que, se asegura, antes que la convocatoria se publicará la reforma constitucional que desaparecerá los OPLES. Así que, ¿para qué preocuparse por la designación de consejeros si el destino del Instituto ya estaría marcado? Veremos si es sólo rumor o si, efectivamente, las sillas quedarán vacías de forma permanente.

VIII. PROMOTOR LABORAL

Y hablando del IEC , en los últimos días ha corrido un fuerte rumor: una de las consejeras que concluye su periodo este año anda más que contenta. Dicen los enterados que no hay de qué preocuparse por su futuro, porque ya tiene asegurado un “hueso” tras su salida. ¿Quién se lo consiguió? Nada menos que alguien que se vende como su “maestro, pastor y guía” y que, según cuentan, ya le “arregló” un lugar con “los jefes”. Felicidades, pues... al parecer el desempleo no será un problema.

