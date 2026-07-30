Parras apuesta por el turismo de todo el año; cambia liderazgo y redefine su estrategia

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    Parras apuesta por el turismo de todo el año; cambia liderazgo y redefine su estrategia
    Federico Villarreal Gómez asumió la presidencia de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Parras para el periodo 2026-2028. CORTESÍA

La Oficina de Convenciones y Visitantes de ese Pueblo Mágico renovó su dirigencia con un plan enfocado en diversificación, promoción y profesionalización del sector

PARRAS, COAH.- Más que un cambio de dirigencia, la renovación de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Parras marca el inicio de una nueva etapa para uno de los destinos turísticos más importantes de Coahuila. El reto ya no es únicamente atraer visitantes, sino lograr que el municipio deje de depender de temporadas vacacionales y se consolide como un destino activo durante los 365 días del año.

Con la toma de protesta de Federico Villarreal Gómez como próximo presidente para el periodo 2026-2028, el organismo empresarial plantea una estrategia enfocada en diversificar la oferta turística, profesionalizar al sector y abrir nuevos mercados, especialmente en el sur de Texas y otras regiones del país.

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El proyecto contempla la creación de comités especializados en mercadotecnia, eventos, comunicación y desarrollo de productos turísticos, con la intención de fortalecer una identidad unificada para Parras, un Pueblo Mágico que este año cumple 22 años de haber sido el primero en recibir esa denominación en el norte de México.

Uno de los anuncios que podría modificar el perfil económico del municipio es la próxima apertura del Centro de Convenciones, actualmente en proceso de remodelación. El espacio permitirá captar congresos, reuniones de negocios y eventos especializados, un segmento considerado de mayor derrama económica que el turismo tradicional de fin de semana.

$!La nueva directiva de la OCV parrense presentó una estrategia para ampliar la oferta turística y atraer visitantes durante todo el año en Parras.
La nueva directiva de la OCV parrense presentó una estrategia para ampliar la oferta turística y atraer visitantes durante todo el año en Parras. CORTESÍA

Durante la ceremonia también se hizo un balance de la gestión saliente encabezada por Olga Lara Rodríguez, periodo en el que se impulsaron alianzas entre empresarios y autoridades, además de proyectos como “Parras de mis sabores”, iniciativa que fortaleció la promoción de la gastronomía local como un atractivo turístico complementario al vino, la historia y la arquitectura del municipio.

La nueva directiva también anunció que buscará fortalecer la certificación de guías turísticos, desarrollar nuevas experiencias para los visitantes y generar actividades permanentes que permitan distribuir la afluencia turística durante todo el calendario, favoreciendo una mayor estabilidad para hoteles, restaurantes, vinícolas y comercios locales.

https://vanguardia.com.mx/vida/vendimias-2026-experiencias-entre-vinedos-vino-y-tradicion-mexicana-NF22507039

En el mismo evento fue presentado Vitasalud, un proyecto de clínica con infraestructura especializada que busca ampliar la oferta de servicios médicos en Parras y generar confianza tanto para la población como para quienes visitan el municipio, reflejando la apuesta por diversificar la economía local más allá del turismo tradicional.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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