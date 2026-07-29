Vendimias 2026: experiencias entre viñedos, vino y tradición mexicana

Hay experiencias que marcan los viajes. Paisajes, sabores y personas son parte de ellas. Civitatis es la plataforma líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y actividades en español y portugués en todo el mundo, y se encarga de reunir todos estos aspectos en un solo acontecimiento: las vendimias. Existen temporadas de unas cuantas semanas al año en las que los viñedos dejan de ser únicamente el lugar donde nace el vino, para convertirse en espacios donde productores, cocineros y viajeros celebran la cosecha de la uva.

Civitatis hace un llamado: “Es el momento de recorrer las vides cargadas de racimos, conversar con quienes elaboran cada etiqueta y descubrir que detrás de una copa existe una historia que comienza mucho antes del brindis”. Entonces, ¿te sumas a la vivencia?

VIVE LA TRADICIÓN EN LAS MEJORES VENDIMIAS EN MÉXICO ESTE 2026 La plataforma invita a descubrir las distintas formas de disfrutar esta tradición, recorriendo algunas de las regiones vitivinícolas más representativas de México, que incluyen a Parras de la Fuente, Coahuila. “Hay una diferencia entre visitar un plantío y vivir una vendimia. Durante estas semanas, los viajeros tienen la oportunidad de conocer el origen de cada etiqueta, conversar con quienes lo producen y entender la historia que hay detrás de cada cosecha. En Civitatis queremos inspirar a más personas a descubrir México a través de experiencias que conectan con la identidad y las tradiciones de cada destino”, expresa Juan Rossello, Country Manager de Civitatis México. UN VIAJE POR TODO MÉXICO: ¿DÓNDE VIVIR LAS MEJORES VENDIMIAS? 1. Valle de Guadalupe, Baja California: El vino se descubre mejor sobre dos ruedas. Del 5 al 30 de agosto, el Valle de Guadalupe concentra cerca del 70% de la producción de vino nacional y agosto es, sin duda, el momento más especial para visitarlo. Durante las Fiestas de la Vendimia, más de 80 vinícolas celebran la cosecha con cenas maridaje, conciertos, degustaciones y recorridos exclusivos. Una de las formas más originales de descubrir sus paisajes es hacerlo sobre dos ruedas. Este itinerario en bicicleta atraviesa caminos rodeados de cepas y visita bodegas boutique donde los viajeros conocen el proceso de elaboración del vino, desde el cultivo de la vid hasta el embotellado. A lo largo del trayecto también se realizan degustaciones de etiquetas locales, convirtiendo la actividad en una manera relajada y sustentable de explorar la región enológica más importante de México.

2. Parras de la Fuente, Coahuila: La cuna del vino en América. Desde el mes de julio hasta septiembre, el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente avivará la tradición vitivinícola que tiene más de cuatro siglos de historia. Aquí, el vino comparte protagonismo con otros dos elementos que han marcado la identidad de la zona: la nuez y el sotol. Juntos cuentan la historia de un territorio donde el clima, el desierto y el trabajo de generaciones de productores han dado vida a algunos de los sabores más representativos del norte de México. La propuesta de Civitatis propone descubrir ese legado a través de un trayecto que inicia en una vinícola para conocer el proceso de elaboración del vino y degustar algunas de sus etiquetas; continúa en una nogalera, donde se explica el valor histórico y gastronómico de este cultivo en la región; y concluye en una destilería de sotol, bebida ancestral elaborada a partir de la planta del desierto, cuya producción y reconocimiento han crecido en los últimos años. Más que un paseo entre viñedos, esta opción invita a comprender cómo tres recursos profundamente ligados a la tierra reflejan el carácter, la historia y la riqueza gastronómica de Coahuila. 3. Aguascalientes, Aguascalientes: Donde el vino se descubre sin prisas. Durante la misma temporada, de julio a septiembre, Aguascalientes ha encontrado en el fructuoso elixir una de sus expresiones más auténticas. En la temporada de vendimias, su Ruta del Vino invita a recorrer bodegas que reflejan el crecimiento y la personalidad de una industria que ha ganado reconocimiento por la calidad de sus etiquetas. Este tour privado recorre dos de las casi 10 bodegas que forman parte de la Ruta del Vino de Aguascalientes, ofreciendo una mirada cercana a los distintos estilos de producción que conviven en la región. En cada parada, los visitantes caminan entre parras, conocen las técnicas de cultivo de la uva y recorren las instalaciones donde el fruto se transforma en vino. La actividad incluye catas guiadas de distintas etiquetas maridadas con embutidos y aperitivos, además de una degustación de aceite de oliva producido en la comarca, un ingrediente que también ha encontrado en estas tierras condiciones ideales para su cultivo.

4. Dolores Hidalgo, Guanajuato: Paisajes, copa a copa. En el esperado mes de agosto y hasta octubre, Dolores Hidalgo ofrece una experiencia única, con lugares que cambian la trayectoria de un destino. Cuna de Tierra fue la primera vinícola de Guanajuato y abrió el camino para una nueva generación de productores que hoy posicionan al estado entre las regiones vitivinícolas más importantes del país. Durante la temporada de vendimias, sus más de 30 hectáreas de cultivo reciben a los visitantes para descubrir cómo una localidad conocida por su riqueza histórica también encontró en la vid una nueva forma de contar su pasado. El recorrido disponible en Civitatis permite conocer de cerca el trabajo que da vida a cada etiqueta, desde el cultivo de la uva hasta la cava donde el caldo madura con el paso del tiempo. Uno de los momentos más especiales llega en la Torre de Tierra, un mirador que ofrece una vista privilegiada de los viñedos y olivares que rodean la propiedad. La visita concluye con una cata guiada de tres vinos, acompañados por quesos, embutidos, pan y miel, una combinación que invita a descubrir los sabores que distinguen a esta región de México. 5. El Marqués, Querétaro: La historia también se brinda. Querétaro se ha consolidado como una de las regiones vitivinícolas con mayor crecimiento en México gracias a la calidad de sus espumosos y al desarrollo de la Ruta del Arte, Queso y Vino. Durante las vendimias, que se extenderán hasta octubre, las haciendas y viñedos organizan actividades que incluyen el tradicional pisado de uvas, conciertos, experiencias gastronómicas y catas especiales. En Hacienda Atongo, el recorrido comienza con una representación teatral que revive algunos de los momentos más importantes de esta emblemática propiedad del siglo XVII. Conforme avanza la visita, los viajeros recorren los campos, conocen el proceso de elaboración del vino y finalizan con una degustación que combina historia, arquitectura y tradición vinícola en un mismo lugar.

“Dicen que un buen vino habla de la tierra que lo vio nacer. Las vendimias son la oportunidad para escuchar esa historia de primera mano, recorrer los viñedos donde comienza, conocer a quienes la hacen posible y descubrir que, a veces, el mejor recuerdo de un viaje cabe en una copa compartida”, concluye Civitatis.